Naci Görür o bölgeyi uyardı: 'Dikkatli olmak gerek...'
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmesinin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Her durumda enerji transferine uğramış bölgede. Dikkatli olmak gerek" ifadelerini kullandı.
AFAD verilerine göre, Malatya Doğanşehir'de saat 21.29'da gerçekleşen 4.0 büyüklüğündeki deprem, yerin 10.96 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili X hesabından paylaşım yaptı.
"DİKKATLİ OLMAK GEREK"
Görür paylaşımında, "Malatya Doğanşehir’de AFAD’a göre 4,0 deprem oldu. Bu deprem konum itibariyle Doğanşehir-Malatya arasında uzanan fay veya Malatya Fay Zonunda. Her durumda enerji transferine uğramış bölgede. Dikkatli olmak gerek, sevgiyle" ifadelerini kullandı.
Malatya Dogasehir’de AFAD’gore 4,0 deprem oldu. Bu deprem konum itibarlyle Dogansehir-Malatya arasinda uzanan fay veya Malatya Fay Zonunda. Her durumda enerji transferine ugramis bolgede. Dikkatli olmak gerek, sevgiyle pic.twitter.com/AONMrY00ap— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) June 22, 2024
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