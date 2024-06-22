Naci Görür o bölgeyi uyardı: 'Dikkatli olmak gerek...'

Yayınlanma: 22.06.2024 - 22:50

Güncelleme: 22.06.2024 - 22:50

AFAD verilerine göre, Malatya Doğanşehir'de saat 21.29'da gerçekleşen 4.0 büyüklüğündeki deprem, yerin 10.96 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili X hesabından paylaşım yaptı.

"DİKKATLİ OLMAK GEREK"

Görür paylaşımında, "Malatya Doğanşehir’de AFAD’a göre 4,0 deprem oldu. Bu deprem konum itibariyle Doğanşehir-Malatya arasında uzanan fay veya Malatya Fay Zonunda. Her durumda enerji transferine uğramış bölgede. Dikkatli olmak gerek, sevgiyle" ifadelerini kullandı.