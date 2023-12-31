Uzmanlardan Hakkari'deki depremlerin ardından korkutan yorum: 7 büyüklüğündeki depreme gebe

Yayınlanma: 31.12.2023 - 21:45

Güncelleme: 31.12.2023 - 21:53

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde peş peşe meydana gelen 4,4, 3,5 ve 4,5 büyüklüğündeki depremler panik yarattı.

AFAD ve Hakkari Valiliği tarafından kentte şimdiye kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini açıklarken uzmanlar depremi yorumladı.

'BURADA DEPREM BOŞLUĞU VAR'

Yer bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Yılın son günü Hakkari’de Şemdinli Yüksekova sağ yanal atımlı kırığı üzerinde iki deprem 19.37 M4,7, 20.06 M4,6 büyüklüğünde 5 km odak derinliğinde oldu. Bu bölgenin M7 dolayında bir depreme gebe olduğunu önceden bildirmiştim. Burada bir deprem boşluğu var" ifadesini kullandı.

Yılın son günü Hakkari’de Şemdinli_Yüksekova sağ yanal atımlı kırığı üzerinde iki deprem 19.37 M4,7, 20.06 M4,6 büyüklüğün 5 km odak derinliğinde oldu. Bu bölgenin M7 dolayında bir depreme gebe olduğunu önceden bildirmiştim. Burada bir deprem boşluğu var. pic.twitter.com/ZwkGd6hx9b — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) December 31, 2023

NACİ GÖRÜR'DEN 'ALTERNATİF YOL' ÇAĞRISI

Prof. Dr. Naci Görür de heyelan riskine dikkat çekerken "Yüksekova Hakkari’de 4,7 ve ardından da 4,6 artçı deprem oldu. Depremler muhtemelen Bitlis- Zagros Bindirme kuşağının içerisinde. Bu bölgede depremin olması mümkün çünkü Arap Levhası kuzeye doğru hareket ederk Doğu Anadolu’yu sıkıştırdı. Dolayısıyla Bitlis-Zagros bindirme kuşağında hareketlenmeler olabilir. Hakkari ‘de bu depremler sonucu çeşitli yerlerde heyelanlar da gelişebilir. Hakkari’de ulaşım yolları çok sınırlı olduğu için olası bir acil müdahalede alternatif yolların yapılması çok önemlidir" dedi.

Yazılı- Yüksekova Hakkari’de 4,7 ve ardından da 4,6 artçı deprem oldu. Depremler muhtemelen Bitlis- Zagros Bindirme kuşağının içerisinde. Bu bölgede depremin olması mümkün çünkü Arap Levhası kuzeye doğru hareket ederk Doğu Anadolu’yu sıkıştırdı. Dolayısıyla Bitlis-Zagros… pic.twitter.com/WmlAazfX3X — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) December 31, 2023

'7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETEBİLİR'

Prof. Dr. Okan Tüysüz ise "Bu bölge Yüksekova-Şemdinli ve Başkale fayı dediğimiz birkaç fayın etkisi altında. Geçmişte İran kaynaklı bir depremden etkilenmiş, 1930'da ve büyüklüğü 7,2. Bu bayağı büyük bir deprem. Ciddi anlamda hasar vermiş. Bu bölge hep söylediğimiz gibi, Arap levhasının Anadolu'yu kuzeye itittirdiği etkin olduğu bölgelerden birisi. Geçmişte deprem yaşamış, gelecekte de depremler yaşayacak anlamına geliyor. Bugünkü depremlerin büyük bir depremin işaretçisi olduğu söylenemez. Daha büyük bir deprem olur mu, böyle bir potansiyel var. Bu potansiyel yaşanan depremlerle alakalı değil. Sözünü ettiğimiz fayların 7 büyüklüğünde bir deprem üreteceğini biliyoruz. Benim kanaatim yakın zamanda böyle büyük bir depremin olmayacağıdır. Bir depremin öncü olup olmadığı, ardından büyük depremin geleceği bilinemez. Bu bölge için çok büyük bir deprem beklentimiz şimdilik yok" ifadelerini kullandı.

#Hakkari Arap Levhası ile Anadolu levhasının sınırında sıkışmalı bir bölgede yer alır. #Yüksekova fay üzerinde yer alan 110 ilçemizden biridir. Hakkari’nin depremleri konusunda Jeoloji Mühendisleri Odası olarak rapor hazırlayıp ilgililere gönderdik. — Okan Tüysüz (@okangeo) December 31, 2023

HAKKARİ'DE PEŞ PEŞE DEPREMLER

AFAD, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saat 19.37'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurmuştu. İlk depremin ardından kent büyüklükleri 3,5 ve 4,5 olan iki depremle daha sallanmıştı.