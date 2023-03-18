Naci Görür uyardı! Olası İstanbul depreminin büyüklüğünü ve zemini sağlam yerleri açıkladı

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 09:02

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 09:02

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Beklenen İstanbul depremi için uyarılar gelmeye devam ediyor.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'e tv100'deki “Sesimi Duyan Var Mı?” programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Görür, "İstanbul’da 7 büyüklüğünde bir deprem olduğunda eviniz sahile yakın bölgedeyse 9 şiddetinde hissedersiniz" dedi.

Görür, olası depremin şiddetinin en fazla hissedileceği ilçeleri açıkladı.

Görür'ün deprem gündemine ilişkin yaptığı açıklamalar şöyle:

İstanbul’da beklediğimiz deprem minimum 7,2, maksimum 7,6’dır. Bütün hazırlıklar ve senaryolar buna göre yapılıyor.

İstanbul’da 7 büyüklüğünde bir deprem olduğunda eviniz sahile yakın bölgedeyse 9 şiddetinde hissedersiniz.

Avrupa yakasında daha fazla hasar olacak. İstanbul’da depremin şiddetini en az hissedecek ilçeler kuzeydeki yerlerdir.

Oralarda da 7-8 şiddetini bulan yerlerde vardır. Istranca’lara doğru giderseniz bu daha da düşer. Güney’de en fazla 9, Kuzey’de ise 6’ya kadar varır.

Eski kayaların olduğu yerler sağlamdır. Özellikle sahilde plaj kumları ve vadilerin olduğu yerler hariç.

Pendik, Tuzla, Maltepe, Kartal, Kadıköy’den kuzeye gidince sağlam zeminleri görüyorsunuz.

Söz gelimi Çamlıca’daki zemini sondajla bile zor kazarsınız.

Ataşehir zemini pek sağlam değil. Avcılar’da kabul edilebilir nitelikte, inşaat yapılabilir niteliktedir.

Ama kimi yerlerde sıvılaşmanın olabileceği, deprem etkisini büyütebilecek yerler vardır. Buralarda depremin etkisi fazlalaşır.

Büyükçekmece, Küçükçekmece çevresinde en ufak bir şey yapsan kayıyor.