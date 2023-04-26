Naci Görür’den 6.8 büyüklüğünde deprem iddiasına yanıt: O bölgeyi işaret etti

Yayınlanma: 26.04.2023 - 08:47

Güncelleme: 26.04.2023 - 08:47

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür Malatya'da 6.8 büyüklüğünde deprem olabileceği yönündeki iddialara yanıt verdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Naci Görür, kırılmamış bir fay olduğuna dikkat çekti, ancak büyük bir deprem beklemediğini ifade etti.

Naci Görür'ün paylaşımı şu şekilde:

"Amerikalılar Malatya’da 6,8 deprem olacak diyorlarmış. 6 Şubat deprem kırıkları birbirlerini kesmedi. Aralarında kısa bir boşluk kaldı (şekil). Burada bir deprem olabilir ama o kadar da büyük değil. Elazığ’dan Hatay’a kadar kırılmamış fay veya fay kesimlerinde küçük-orta boyutlu depremler olabilir ama DAF/ÖLÜ DENİZ hattı üzerinde artık uzun bir dönem büyük depremler olmaz. Sevgiyle (Şek: Hussein vd 2023)."