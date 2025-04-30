Naci Görür’den İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa için göreve dönüş çağrısı

Yayınlanma: 30.04.2025 - 09:19

Güncelleme: 30.04.2025 - 09:36

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ikinci dalga operasyon kapsamında 26 Nisan’da gözaltına alınan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa, daha sonra ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Görür, su kaynaklarının korunmasının en az deprem kadar hayati bir mesele olduğunu vurgulayarak, Şafak Başa’nın görevine bir an önce dönmesi gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Görür açıklamasında, “Umarım İSKİ Genel Müdürü bir an önce vazifesinin başına dönerek, hayati öneme sahip bu uğraşını sürdürür” ifadelerine yer verdi.