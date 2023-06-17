Naci Görür'den 'Malatya' uyarısı: 'Son depremler stres transfer etmiş olabilir'

Yayınlanma: 17.06.2023 - 14:17

Güncelleme: 17.06.2023 - 14:17

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından “Malatya’lı komşularımla dertleşme” başlığıyla bir paylaşımda bulundu.

Malatya’nın sık sık sarsılmasının “normal” olduğunu belirten Görür, “Bu büyüklükte depremler olur, sık olur. Büyük bir deprem geçirmiş bir kentte normaldir” ifadelerini kullandı.

Malatya’lı komşularımla dertleşme.

Deprem hepimizi üzdü, canımızı yaktı. Canlarımızı yitirdik, yaralananlarımız oldu. Ölenlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara şifa, tüm halkıma da baş sağlığı diliyorum. Devamlı bana yazıp fikrimi soruyorsunuz. Ben fikrimi söylüyorum ama… — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) June 17, 2023

“BÜYÜK BİR DEPREM GEÇİRMİŞ BİR KENTTE NORMALDİR”

Prof. Dr. Naci Görür, şunları kaydetti:

“Deprem hepimizi üzdü, canımızı yaktı. Canlarımızı yitirdik, yaralananlarımız oldu. Ölenlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara şifa, tüm halkıma da baş sağlığı diliyorum. Devamlı bana yazıp fikrimi soruyorsunuz. Ben fikrimi söylüyorum ama okumayan, takip etmeyenler var ki tekrar tekrar soruyorlar.

Çoğu arkadaşlar yazıyor ‘Hocam, Malatya sürekli sarsılıyor’ diye. Bakıyorum bahsettikleri 2-3’lük depremler. Arkadaşlar, bu büyüklükte depremler olur, sık olur. Büyük bir deprem geçirmiş bir kentte normaldir."

“ORAYA STRES TRANSFER ETMİŞ OLABİLİR"

"Malatya çevresinde enerji büyük ölçüde boşaldı" diyen Görür, "DAF üzerinde büyük depremler beklemiyoruz. Sadece Malatya’nın K ve KB’daki Malatya Fayı yöresinde dikkatli olmak lazım. Bu son depremler oraya da stres transfer etmiş olabilir. Bunu da net olarak bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

“LÜTFEN BIZLERE 'DEPREM OLACAK MI?' DIYE SORMAYIN”

Görür, sözlerini şöyle noktaladı:

"Yerel yetkililer gerekeni yapıyordur. Lütfen bizlere, deprem olacak mı? Ne zaman olacak diye sormayın. Doğru olan Malatya’yı deprem dirençli hale getirmektir. Bunun için ısrarcı olun, yöneticilerden, siyasilerden bunu talep edin.”