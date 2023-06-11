Prof. Dr. Naci Görür'den Adana depremi sonrası paylaşım: Önceki depremleri hatırlattı
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4.2'lik depremin ardından paylaşımda bulundu. Depremin yaşandığı fay zonuna işaret eden Görür, "Daha önce de bu yörede Hacıkodal, Karakuyu, Kazandere yörelerinde de benzer boyutlarda deprem olmuştu" ifadelerini kullandı.
AFAD; Adana’nın Saimbeyli ilçesinde bugün saat 17.57’de, 7 kilometre derinlikte, 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin 5 kilometre derinlikte, 4.1 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Göksun ve Saimbeyli fay zonları arasında aksaağaç yöresinde 4,1 deprem oldu. Daha önce de bu yörede Hacıkodal, Karakuyu, Kazandere yörelerinde de benzer boyutlarda deprem olmuştu. Sevgiyle" dedi.
Göksun ve Saimbeyli fay zonları arasında aksaağaç yöresinde 4,1 deprem oldu. Daha önce de bu yörede Hacıkodal, Karakuyu, Kazandere yörelerinde de benzer boyutlarda deprem olmuştu. Sevgiyle pic.twitter.com/9ipF4taF1Z— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) June 11, 2023
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