Prof. Dr. Naci Görür'den Adana depremi sonrası paylaşım: Önceki depremleri hatırlattı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4.2'lik depremin ardından paylaşımda bulundu. Depremin yaşandığı fay zonuna işaret eden Görür, "Daha önce de bu yörede Hacıkodal, Karakuyu, Kazandere yörelerinde de benzer boyutlarda deprem olmuştu" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.06.2023 - 22:56
Prof. Dr. Naci Görür'den Adana depremi sonrası paylaşım: Önceki depremleri hatırlattı
Abone Ol google-news

AFAD; Adana’nın Saimbeyli ilçesinde bugün saat 17.57’de, 7 kilometre derinlikte, 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin 5 kilometre derinlikte, 4.1 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Göksun ve Saimbeyli fay zonları arasında aksaağaç yöresinde 4,1 deprem oldu. Daha önce de bu yörede Hacıkodal, Karakuyu, Kazandere yörelerinde de benzer boyutlarda deprem olmuştu. Sevgiyle" dedi.


Adana Naci Görür deprem afad

İlgili Haberler

Son dakika... AFAD duyurdu: Adana'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD duyurdu: Adana'da 4.2 büyüklüğünde deprem

En Çok Okunan Haberler