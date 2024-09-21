Naci Görür'den Murat Kurum'a: 'Beni affedin sayın bakanım ama...'
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı Kahramanmaraş'ın fay etüt raporu sonuçlarına, yaptığı açıklama ile itiraz etti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ın fay etüt raporunun sonuçlarını açıklamıştı. Kurum, 'Sonuçlara göre bölgede yerleşime uygunluk durumlarını artık net olarak belirlemiş olduk' ifadelerini kullanmıştı.
Bunun üzerine Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Görür paylaşımında Kurum'un açıkladığı rapora tepki gösterdi.
'Beni affedin sayın bakanım ama o zonda Hatay’dan Adıyaman’a kadar hiçbir yer yerleşime uygun değil' diyen Görür sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sayın bakanımız Murat Kurum ekibi ile Maraş bölgesini, fayları ve Londra’da incelenen örneklerden bahsedip yerleşime uygunluktan söz ediyor. Beni affedin sayın bakanım ama o zonda Hatay’dan Adıyaman’a kadar hiçbir yer yerleşime uygun değil. Söz konusu zon bir levha sınırı. Levha sınırları deprem üretirler. Yaklaşık 13,6 milyon senedir deprem üretiyor daha milyonlarca sene üretecek. Bu zon Ölüdeniz Fayı ila Doğu Anadolu Fayı tarafından temsil ediliyor. Bu faylar genellikle 6 Şubat depremlerinde kırıldı. Ama bu levha sınırının doğusunda, Arap Levhası üzerinde levha sınırı kenar fayları var. Bunlar kırılmadı. Bu dar zonda hangi fay kırılırsa hasar verir. En iyisi fay analizlerine devam edip bu sınırdaki evlere dikkat edelim. Buradaki yerleşim alanlarına özen gösterilmelidir. Burası özel bir yerdir. Özel planlama, özel mimari, özel inşaat teknolojisi, özel yapı malzemesi, deprem etkisini azaltacak özel teknoloji ister. Burada klasik bina yapamazsınız. İşini bilen özel insanlarla çalışmalısınız. Doğa koşullarını düzeltemiyeceğinize göre tek şansınız özgün inşaat, mimari ve malzeme teknolojileridir. Eğer böyle yapmazsak bugün çektiğimiz acıları gelecek nesillere ihraç etmiş oluruz. Sevgiyle"
Sayın bakanımız Murat Kurum ekibi ile Maraş bölgesini, fayları ve Londr’da incelenen örneklerden basedip yerleşime uygunluktan söz ediyor. Beni affedin sayın bakanım ama o zonda Hatay’dan Adıyaman’a kadar hiçbir yer yerleşime uygun değil. Sözkonusu zon bir levha sınırı. Levha…— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) September 21, 2024
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