Prof. Dr. Naci Görür, 'müsvedde' haberlerine sert çıktı: Tepkisiz kalmamalıyız

Yayınlanma: 13.04.2023 - 20:46

Güncelleme: 13.04.2023 - 21:04

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'profesör müsveddesi' ifadesiyle kastettiği kişinin kendisi olmadığı konusundaki açıklamalarını sürdürürken o ismin Ersan Şen olduğu öne sürülmüştü.

'İŞTE HAKİKAT' NOTUYLA PAYLAŞTI

Şen'in bir konuşmasını sosyal medya hesabından, "İşte hakikat" notuyla paylaşan Görür, yaptığı yeni açıklamasında basının sözleri kendisine 'yakıştırması'ndan dolayı rahatsızlığını dile getirdi. Görür, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Arkadaşlar, ben olmadığım halde emin olmadıkları halde kimi medyanının Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği bazı sözleri bana yakıştırmalarına tepkisiz kalmamalıyız. Bu gazetecilik, medya temsilciliği değildir. Etik değerlerden yoksun, düzeysizliktir. Karşındaki insana nasıl bir zarar vermiş olabileceklerini düşünmeden yazmaları ve dediklerinin doğru olmadığı anlaşıldığında da özür dilememeleri bu kalitesizliğin ne boyutlara ulaştığını göstermektedir. Ben bu işi dürüst ve ilkeli olma adına ciddiye alıyorum, yoksa başka sebepten değil. Sevgiyle"