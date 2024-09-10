Naci Görür'den 'Narin Güran' cinayeti için sitem dolu açıklama: 'Keşke' diyerek paylaştı...

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken Narin Güran mesajı geldi. X hesabı üzerinden sekiz yaşındaki Narin Güran'ın vahşice öldürülmesini kınayan Görür, "Keşke depremde ölen Narinlerimiz için de bu kadar ayrıntılı konuşsaydık" ifadesini kullandı.

Naci Görür'den 'Narin Güran' cinayeti için sitem dolu açıklama: 'Keşke' diyerek paylaştı...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.09.2024 - 17:46

Diyarbakır Bağlar'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve cansız bedenine bir derede çuval içinde ulaşılan Narin Güran Türkiye'yi adeta yasa boğdu.

Kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan sekiz yaşındaki Narin'in ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltındaki 24 kişinin çapraz sorgusu sürüyor. Narin'in annesi, babası, iki ağabeyi ve dört amcası da gözaltında.

Narin'in nasıl ve ne zaman öldürüldüğü, kaç gün suyun altında kaldığı, öldürülmeden önce cinsel istismara uğrayıp uğramadığı, vücudundaki kemiklerin nasıl kırıldığı soruları ise otopsi raporuyla ortaya çıkacak.

NACİ GÖRÜR'DEN 'NARİN' AÇIKLAMASI

Narin'in vahşice katledilmesi Türkiye'de infial uyandırmış durumda. Katil ya da katillere, bu dehşet verici cinayette sorumluluğu olanlara tepki yağıyor.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de Narin Güran cinayetine ilişkin bir açıklama yaptı. 

X (Twitter) hesabından bir mesaj paylaşan Naci Görür, "Acıdan dilek çıkar mı bilmiyorum" yazdı ve şöyle devam etti:

"Narin’le ilgili her yakınmayı, üzülmeyi anlıyor, ona yapılanları lanetliyorum ama keşke depremde ölen Narinlerimiz için de bu kadar ayrıtılı konuşsaydık. Depremde binlerce çocuğumuz ölmüyor mu?"


Etiketler: #Naci Görür #Prof. Dr. Naci Görür #Narin Güran

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