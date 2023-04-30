Naci Görür'den olası Marmara depremiyle ilgili dehşet verici tahmin: İstanbul'un üçte biri göçük altında kalabilir

Yayınlanma: 30.04.2023 - 12:07

Güncelleme: 30.04.2023 - 12:07

Türkiye, iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Yıkımı yol açan depremlerden sonra uzmanlardan İstanbul depremine ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor.

NTV'nin haberine göre, Bilim akademisi üyesi Prof.Dr. Naci Görür olası Marmara depreminin sonuçlarına karşı uyararak önlem alınmazsa İstanbul nüfusunun üçte birinin göçük altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Marmara depreminin vurması durumunda bu asırda Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik ve siyasi bağımsızlığının biteceğini iddia eden Görür, "Komplo teorisi gibi bir şey değil bu" dedi.

100 bin yapının göçeceğini ifade eden Görür, bu yapıların 1 milyon daireye eşit olduğunu ve her dairede 5 kişinin olduğunu varsayarak 5 milyon insanın doğrudan etkileneceğini dile getirdi.

"EKONOMİ ÇARKLARI DURUR"

"Marmara depremi olduğu takdirde Marmara bölgesi ekonominin çarkları durur. Marmara bölgesi diz üstü çöker." diye konuşan Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Marmara bölgesi diz üstü çökerse Türkiye durur nefesi kesilir. Çünkü Türkiye'nin ekonomi, ticaret ve üretim özelliklerinin can damarı Marmara bölgesidir. O zaman Türkiye duraklar. Ekonomik olarak bağımsızlığını kaybeder."

Görür, şehirlerin hızla depreme dirençli hale getirilmesi için adımlar atılması gerektiğini söyleyerek "Eğer bu ülkenin insanları bu topraklarda ebediyyen yaşayacaklarsa depremde yıkılmayacak ayakta duracak. Bir dakikada onbinlerce insanını kaybetmeyeceği yerleşim alanlarını oluşturmak zorunda" ifadelerini kullandı.