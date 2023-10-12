Naci Görür'den Van'da 4.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bugün Van Gölü'nde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Görür, "Doğu Anadolu bayağı sıkıştı. Bu tür doğrultu atımlı kimi fayların deprem üretmesi normaldir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.10.2023 - 20:35
Naci Görür'den Van'da 4.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 14.04'te Van Gölü'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, derinliği 7 km olarak bildirilen depreme ilişkin X hesabından açıklamalarda bulundu.

Görür, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Van-Akçift’te 4,6 deprem oldu. Muhtemelen Erciş Fay Zonu içerisinde. 6 Şubat depremlerinden sonra Doğu Anadolu bayağı sıkıştı. Bu tür doğrultu atımlı kimi fayların deprem üretmesi normaldir. Sevgiyle"


Naci Görür Van Van depremi

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