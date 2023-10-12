Naci Görür'den Van'da 4.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama

Yayınlanma: 12.10.2023 - 20:35

Güncelleme: 12.10.2023 - 20:35

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 14.04'te Van Gölü'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, derinliği 7 km olarak bildirilen depreme ilişkin X hesabından açıklamalarda bulundu.

Görür, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Van-Akçift’te 4,6 deprem oldu. Muhtemelen Erciş Fay Zonu içerisinde. 6 Şubat depremlerinden sonra Doğu Anadolu bayağı sıkıştı. Bu tür doğrultu atımlı kimi fayların deprem üretmesi normaldir. Sevgiyle"