Son Dakika... Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... Van Gölü'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.10.2023 - 14:11
Son Dakika... Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem!
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 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van Gölü'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 14.04'te gerçekleşen depremin 7 km derinlikte olduğu kaydedildi.


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