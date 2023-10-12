Son Dakika... Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem!
Son dakika gelişmesi... Van Gölü'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van Gölü'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 14.04'te gerçekleşen depremin 7 km derinlikte olduğu kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 12, 2023
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Van Gölü - [04.01 km] Tuşba (Van)
Tarih:2023-10-12
Saat:14:04:04 TSİ
Enlem:38.906 N
Boylam:43.501 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/fcMtDBjlkH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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