Naci Görür ABD gazetesine konuştu: 'İstanbul kaosa sürüklenecek'

Yayınlanma: 06.10.2023 - 18:18

Güncelleme: 06.10.2023 - 18:29

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), deprem konusundaki uyarılarıyla gündeme gelen Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür ile röportaj yaptı.

NYT'ye konuşan Görür, 6 Şubat depremini anlattı ve İstanbul depremi hakkında uyarılarda bulundu.

"BİZİ KURTARIN"

Röportajda Görür, 6 Şubat gecesi enkaz altında kalan tanımadığı bir kadının kendisini görüntülü olarak aradığını belirtti. Kadının kızıyla birlikte olduğunu ve kendisinden yardım istediğini açıkladı. Görür, kadının "Profesör, lütfen bizi kurtarın" dediğini hatırladığını ve sonrasında telefonun kesildiğini belirtti. Daha sonra aldığı çağrılar nedeniyle de Görür, numarayı kaybettiğini ve bundan dolayı da kim olduğunu ya da ne olduğunu hiçbir zaman öğrenemediğini ifade etti.

"İKİ SAAT BOYUNCA AĞLADIM"

NYT'ye yaptığı röportajın devamında Naci Görür, Türkiye'yi çok uyardığını hatta hazırlanmak için yalvardığını belirtti. Görür konuşmasının devamında bu depremlerin Türkiye'nin modern tarihindeki en ölümcül depremler olduğunu ve o gün yaşanan katliamın boyutları netleştikçe gördüğü yıkımdan dolayı hayal kırıklığına uğradığını belirtti. Görür, yetkililerin felaket hakkında uzun zamandır uyarılmasına rağmen tedbir almamasına yakındı.

Yer Bilimci profesör, "Jeologlar olarak bu depremin gelmekte olduğunu söylemekten ve yazmaktan yorulduk" ve "kimse tepki vermedi" diye ekledi.

"EN ÖNEMLİ SES"

NYT ise Görür için "birden fazla aktif fayın ve yıkıcı depremlerin yaşandığı bir coğrafyada Dr. Görür, sismik tehditler konusunda alarm veren ve toplumun bu tehditleri nasıl hafifletebileceğini öneren en önemli ses haline geldi" ifadelerini kullandı.

"İNSANLAR HÜKÜMETE GÜVENMİYOR"

Görür NYT'ye verdiği röportajda kendisine sosyal medyadan gelen mesajları da okudu. Mesajlarda insanların depremlerden ne kadar korktuğunu ve ne yapmaları gerektiğini bilmediklerini aktardı. Soruların neden kendisine sorulduğu konusunda ise Görür, insanların hükümete, üniversitelere veya afet yardım kuruluşlarına güvenmediklerini belirtti. Bütün mesajlara dönmeye çalıştığını ve bunun "Bu, insanlara ölmemeleri için bir yol göstermek" olduğunu ifade etti.

"İSTANBUL HİÇ HAZIR DEĞİL"

Yıllardır kamuoyuna yaptığı uyarılara rağmen, Türkiye'nin depreme hazırlık düzeyini artırmada sesinin ne kadar fark yarattığı sorulduğunda ise Görür "Çok fazla etkisi olduğunu sanmıyorum" dedi ve "Ne halk düzeyinde ne de yerel yönetimler düzeyinde" diye ekledi.

Özellikle İstanbul için endişe duyduğunu belirtip "İstanbul hiç hazır değil" diyen Görür, çöken binaların on binlerce insanı enkaz altında bırakacağını ve şehrin dar yollarını tıkayarak kurtarma çalışmalarını ve yardım dağıtımını engelleyeceğini ifade ederek "İstanbul'da kaos olur" değerlendirmesi yaptı.

"BENİ ALKIŞLADILAR VE KUCAKLADILAR AMA CİDDİYE ALMADILAR"

Görür memleketi Elazığ için hem yetkilileri hem de insanları uzun yıllar boyunca uyardığını ancak kimsenin dikkate almadığını belirtti. "Beni alkışladılar ve kucakladılar ama asla ciddiye almadılar" diyen Görür, uyarılarının ardından 2020'de Elazığ'da 6.7 büyüklüğündeki büyük deprem meydana geldiğini ve 41 kişinin ölümü ile düzinelerce binanın yıkıldığını anımsattı.

"DEPREM KADER OLARAK DÜŞÜNÜLÜYOR"

İnsanlar depremler hakkında hiçbir şey bilmediğini vurgulayan Görür, "Çoğu depremlerin Allah'tan geldiğini, bunun kader olduğunu ve kaderinizden kaçamayacağınızı düşünüyor" yorumunda bulundu.