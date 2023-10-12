Prof. Dr. Naci Görür'den Silivri depremine ilişkin açıklama: 'Endişe ettiğimiz Kumburgaz Fayı...'

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün Silivri'de meydana gelen 3.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Görür, söz konusu depreme ilişkin, " Evet bu üçlük deprem endişe ettiğimiz Kumburgaz Fayı üzerinde ama bu fayın batı ucunda krip nitelikli küçük sarsıntılar ara sıra oluyor. Bu da muhtemelen onlardan biri. Endişe edilecek bir şey olduğunu sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.10.2023 - 08:25
Prof. Dr. Naci Görür'den Silivri depremine ilişkin açıklama: 'Endişe ettiğimiz Kumburgaz Fayı...'
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Prof. Dr. Naci Görür, 3.1 büyüklüğündeki Silivri depremine ilişkin sosyal medyada hesabından açıklamada bulundu.

Görür, paylaşımında endişe edilecek bir durum bulunmadığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Birçok arkadaşım Marmara’da olan küçük depremle ilgili fikrimi soruyor. Hep söylüyoruz hiç kimse kolay kalay bu deprem öncüdür diyemez. Evet bu üçlük deprem endişe ettiğimiz Kumburgaz Fayı üzerinde ama bu fayın batı ucunda krip nitelikli küçük sarsıntılar ara sıra oluyor. Bu da muhtemelen onlardan biri. Endişe edilecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Özellikle gaz çıkışlarına bağlı küçük depremler de batı Marmara’da yaygın. Sevgiyle. Bu vesile ile bir kez daha tekrarlamak istiyorum: Millet olarak depremleri durduramayız ama deprem dirençli yerleşim alanları yapabiliriz yöneticilerimizden talep edin.”


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