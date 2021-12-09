Naci İnci’den Boğaziçi akademisyenleri hakkında suç duyurusu
İki öğrencisi hakkında suç duyurusunda bulunarak tutuklanmalarına neden olan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, bu kez de kendisine sırtlarını dönen 16 akademisyen hakkında suç duyurusunda bulundu.
Görevden alınan Prof. Dr. Melih Bulu’nun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektörlüğe atanan ve üniversite bileşenleri tarafından ‘ikinci kayyum’ olarak nitelendirilen İnci, 230 gündür rektörlüğe sırtlarını dönerek eylem gerçekleştiren 16 akademisyen hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
İnci’nin avukatı aracılığıyla savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, akademisyenlerin her iş günü gerçekleştirdikleri nöbet eylemleri sonrasında izinsiz olarak “Kayyumluk” afişi astıkları ve üniversite içinde gerçekleştiren sırt dönme nöbeti sırasında toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununu ihlal ettikleri iddia edildi.
Rektörlük protestosu eylemlerine katılan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen, İnci’nin şikayeti sonrası tutuklanmıştı.
Boğaziçi Akademisyenleri, direnişlerini bugün de sürdürdü. 340. gününü geride bırakan Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri, "Nöbeti no. 229. Direnişin 49. haftası/340.günü" notuyla fotoğraf paylaştı.
Video Haberler
- 'Müzik bir ruhtur, dimi enişte?'
- Kılıçdaroğlu, Şenyaşar ailesini ziyaret etti
- Akar devreye girdi: Katar'da ilginç anlar
- 'Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken...'
- Meclis'te gergin anlar
- Soylu’ya SBK sorusu Meclis’i karıştırdı
- 'Sokaklarda kalıyorum, olumlu dönüş gelmiyor'
- İzmir'de hortum çıktı, çatılar uçtu
- Katar Emiri elini uzattı, AKP'li vekil sıkmadı
- Sedat Peker gözaltında mı?
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücrette ilk teklifler belli oldu
- Rıdvan Dilmen kime oy vereceğini açıkladı
- Özel'den Soylu'ya çok sert tepki
- Soylu, Özgür Özel'in üzerine yürüdü
- CHP'li vekilden çok konuşulacak iddia
- Irak duyurdu: Uluslararası koalisyon güçleri çekildi
- Süleyman Soylu'ya çok sert kara para tepkisi
- Görevden alınan Melih Gökçek, Özgür Özel'i hedef aldı
- AKP ilk kez ikinci parti!
- Metropoll'ün beklenen anketi açıklandı