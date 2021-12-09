Naci İnci’den Boğaziçi akademisyenleri hakkında suç duyurusu

09 Aralık 2021 Perşembe, 16:30

Görevden alınan Prof. Dr. Melih Bulu’nun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektörlüğe atanan ve üniversite bileşenleri tarafından ‘ikinci kayyum’ olarak nitelendirilen İnci, 230 gündür rektörlüğe sırtlarını dönerek eylem gerçekleştiren 16 akademisyen hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İnci’nin avukatı aracılığıyla savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, akademisyenlerin her iş günü gerçekleştirdikleri nöbet eylemleri sonrasında izinsiz olarak “Kayyumluk” afişi astıkları ve üniversite içinde gerçekleştiren sırt dönme nöbeti sırasında toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununu ihlal ettikleri iddia edildi.

Rektörlük protestosu eylemlerine katılan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen, İnci’nin şikayeti sonrası tutuklanmıştı.

Boğaziçi Akademisyenleri, direnişlerini bugün de sürdürdü. 340. gününü geride bırakan Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri, "Nöbeti no. 229. Direnişin 49. haftası/340.günü" notuyla fotoğraf paylaştı.