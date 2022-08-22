Nadir görülen çifte gökkuşağı gökyüzünü süsledi
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kısa süreli yağışın ardından gökyüzünde çok nadir görülen doğa olaylarından biri olan çifte gökkuşağı oluştu.
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kısa süreli sağanak yağış geçişi yaşandı. Kırsal mahallelerde etkili olan yağış sonrasında bulutlar yerini güneşe bırakırken yurttaşlar da ender rastlanan bir doğa olayına şahit oldu.
Kent semasında oluşan çifte gökkuşağı, yurttaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Kentin üzerinde adeta bir kubbe varmış hissini yansıtan bu olaya tanıklık edenler, gökyüzünü kaplayan rengarenk çifte gökkuşağını ilgi ile izledi.
Çifte gökkuşağı, yağmurun dinmesinin ardından gözden kayboldu.
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