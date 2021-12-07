İstanbul’da gökkuşağı sürprizi
İstanbul'da, sabah saatlerinde hafif yağışın ardından gökkuşağı belirdi. Birçok noktadan görünen gökkuşağı görsel bir şölen oluşturdu.
Sabah saatlerinde İstanbul’un birçok ilçesinde hafif yağmur yağış görülmüştü. Yağışın ardından güneşin kendini göstermesi ile gökkuşağı oluştu.
Büyükçekmece, Beylikdüzü, Arnavutköy, Çatalca, Silivri, Avcılar, Esenyurt, Sarıyer ve Beşiktaş başta olmak üzere birçok ilçede gökkuşağı görüldü.
Gökkuşağı, görsel bir şölen oluşturdu.
Video Haberler
- Avukatı açıkladı: Sedat Peker gözaltında mı?
- Kılıçdaroğlu'ndan Çamlı'ya: 'Arkadaşlar Yeliz konuşuyor'
- TRT'ye yayını kestiren soru
- Van'daki korkutan deprem kameralarda
- Bağdat Caddesi'nde dehşet anları: Defalarca vurdu!
- Emekli yurttaşın gözyaşları yürekleri sızlattı
- 'Üsküdar Belediyesi, İBB koydu diye elektrik vermiyor'
- Taksicinin ittiği kadın canından oluyordu!
- Haluk Bilginer'den 'Cübbeli' yorumu
- Canlı yayında çarpıcı 'İmamoğlu' iddiası
En Çok Okunan Haberler
- Akaryakıta dev zam sinyali
- El Cezire'nin 'Sedat Peker gözaltında' ikilemi
- Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'te çok sert konuşma
- Sigaraya gelecek dev zammı açıkladı
- Lewis Hamilton Brad Pitt'le Hollywood sahnesinde
- 'Telefonunu çıkar' diyen adamın ağzına telefonla vurdu
- TRT'ye yayını kestiren soru
- Bahçeli: Başkan ben olacağım
- Memura ek zam geliyor
- Metroda takip ettiği kadını taciz etti