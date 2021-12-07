İstanbul’da gökkuşağı sürprizi

07 Aralık 2021 Salı, 11:06

Sabah saatlerinde İstanbul’un birçok ilçesinde hafif yağmur yağış görülmüştü. Yağışın ardından güneşin kendini göstermesi ile gökkuşağı oluştu.

Büyükçekmece, Beylikdüzü, Arnavutköy, Çatalca, Silivri, Avcılar, Esenyurt, Sarıyer ve Beşiktaş başta olmak üzere birçok ilçede gökkuşağı görüldü.

Gökkuşağı, görsel bir şölen oluşturdu.

