Nadir görülen deri sırtlı deniz kaplumbağası sahile vurdu
Akdeniz'de yaşayan ve Türkiye kıyılarında nadir rastlanan deri sırtlı deniz kaplumbağası, Sakarya'nın Karasu sahilinde ölü bulundu. Uzmanlar, bu türün Karadeniz'de ilk kez görüldüğünü belirtti.
Akdeniz'de yaşayan ancak Türkiye çevresinde nadir görülen deri sırtlı deniz kaplumbağası (Dermochelys coriacea), Sakarya'nın Karasu ilçesindeki sahilde ölü bulundu.
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyı ilçesinde bir kişi, İhsaniye Mahallesi'nde sahil şeridinde ölü kaplumbağa bulunca Karasu Belediyesi yetkililerine haber verdi.
Deri sırtlı deniz kaplumbağası olduğu belirlenen hayvanın ölüsü, ekiplerce bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaplumbağayı gören Salih Sınmaz, gazetecilere, hayvanlarını otlatırken sahil şeridinde gezindiği sırada ölü halde kaplumbağayı görünce yetkililere haber verdiğini anlattı.
Sahil şeridine gelerek incelemelerde bulunan Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, "Şimdiye kadar böyle bir tür Karadeniz'de görmedik. Kaplumbağa ölü. Yaklaşık 1,5 metre boyunda. Buraya nasıl geldiği belli değil." dedi.
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