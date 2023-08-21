Nadir Nadi'yi özlemle andık: Ödünsüz gazeteci

Yayınlanma: 21.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.08.2023 - 03:00

Gazetemizin başyazarı, Atatürk Devrimlerinin ödünsüz savunucusu Nadir Nadi, ölümünün 32. yılında Edirnekapı Şehitliği’ndeki mezarı başında dün düzenlenen törenle anıldı.

Anma töreninde konuşan gazetemizin yazarı ve yayın kurulu üyesi Miyase İlknur, “Hem patron hem gazeteciydi ama gazeteciliği her zaman patronluğundan önce geldi” dedi. Nadi’nin, Cumhuriyet’in kurumsallaşmasında çok büyük payı olduğuna değinen İlknur, “Birçok gazete tarihe karışırken onun gazetesi yoluna devam ediyor” ifadelerini kullandı.

‘HAPIS YATTI VAZGEÇMEDI’

Karşılaştığı engel ve ödenen bedellere rağmen Nadi’nin prensiplerinden ödün vermediğine değinen İlknur, şunları söyledi:



“Yazıları yüzünden gazetesi iki kere kapatıldı. Her durumda yazarlarının ve çalışanlarından yana oldu. Onlara maddi manevi her zaman sahip çıktı. Onun döneminde Cumhuriyet çalışanları, gazeteler içerisinde en iyi şartlarda çalıştı. Diğer patronlar gibi önceliği çok satmak, çok reklam almak olmadı. Cumhuriyet’in fikir gazetesi kalmasını önemsedi. Kendisi yargılandı, yazarları hapis yattı ama çizgisinden taviz vermedi. 12 Eylül sonrası herkes Kenan Evren’in önünde el pençe dururken o, gazeteyi ziyarete gelen Evren ile görüşmedi. İlhan Selçuk ile ağabey-kardeş ilişkisi vardı. İlhan Selçuk, Nadi’nin kendisine hediye ettiği saati ömrünün son anına kadar kolunda taşıdı.”

Törende konuşan gazetemizin Yazıişleri Müdürü Cafer Kurt ise Nadi’nin yalnızca gazeteci değil aynı zamanda bir düşünür, aydın ve özgürlük savunucusu olduğuna dikkat çekti.

‘AYDINLATMA ARACI’

Nadi’nin gazeteciliği sadece haber aktarımı olarak görmediğine değinen Kurt, “O gazeteciliği toplumu bilgilendirmenin ve aydınlatmanın bir aracı olarak gördü” dedi. Atatürk ilke ve devrimlerine olan bağlılığı Nadi’nin tüm yazılarında belirgin bir biçimde öne çıktığının altını çizen Kurt, “Onun öncülüğünde Cumhuriyet gazetesi, adını laiklik, Atatürkçülük, demokrasi, insan hakları ve özgürlük mücadelesiyle özdeşleştirdi” ifadelerini kullandı. Kurt konuşmasını “Kendisinin ve başyazarı olduğu gazetemizin tüm otoriter baskılara rağmen cesurca ifade özgürlüğünü savunması, bize bugünkü mücadelemiz için ışık oluyor” sözleriyle tamamladı.

Anma töreni, Nadir Nadi’nin mezarına gazetemizin dünkü sayısının ve çelenk bırakılmasının ardından sona erdi.