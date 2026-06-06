Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü'ne katılım süresi uzatıldı

Eğitim bilimleri alanında yapılan nitelikli çalışmaları desteklemek amacıyla düzenlenen Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü’ne 2026 yılı başvuruları başladı.

ÜÇ AYRI DALDA BAŞVURU OLANAĞI

Adaylar, 30 Haziran 2025 ile 15 Temmuz 2026 tarihleri arasında tamamlanmış veya yayımlanmış çalışmalarıyla üç farklı kategoride yarışabilecek:

Tez: Yurt içi üniversitelerin doktora programlarında kabul edilmiş çalışmalar. Yabancı dilde hazırlanan tezler için Türkçe özet şartı aranıyor.

Makale: Hakemli dergilerde yayımlanmış, araştırma niteliği taşıyan Türkçe makaleler.

Kitap: Eğitbilim alanında yayımlanmış, telif ve araştırma niteliğindeki Türkçe kitaplar.

Not: Derleme eserler ve bölümlerden oluşan kitaplar ödül kapsamı dışında tutulurken, ortak yazarlı çalışmalarda diğer yazarların yazılı onayının alınması zorunluluğu bulunuyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 15 TEMMUZ

Ödülün seçici kurulu; Prof. Dr. Sedat Sever, Prof. Dr. Ali Ekber Şahin, Prof. Dr. Firdevs Gümüşoğlu, Prof. Dr. Berna Aslan, Prof. Dr. Ümüt Akagündüz ve aile temsilcisi Prof. Dr. Ilgın Gökler Danışman gibi alanında uzman isimlerden oluşuyor. Adaylar, her üç dalda birden başvuru yapabilme olanağına sahip.

Ödül yazmanlığının da aday gösterme yetkisinin bulunduğu süreçte, adayların yapıtlarını 15 Temmuz 2026 tarihine kadar iletmeleri gerekiyor. Ayrıntılı bilgi için ihtbvakfi@gmail.com adresi üzerinden iletişim kurulabilir.