Nagehan Alçı, seçimde ilk tur hedefini ‘tehlikeli’ buldu: ‘Ortalık karışır’

Yayınlanma: 10.05.2023 - 14:21

Güncelleme: 10.05.2023 - 14:44

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 14 Mayıs’ta yapılacak genel seçimlerin sonuçlarına ilişkin gündem oluşturacak bir yazı kaleme aldı.

Alçı, seçimlerin ilk turunda kazanan ismin ‘az farkla’ cumhurbaşkanı olmasının tehlikeli olduğunu ileri sürerek “Hiç kimse kendini kandırmasın. Adeta açık hava tımarhanesine dönmüş bu Türkiye ortamında hiçbir yurttaş “50.2” gibi skorlara saygı duymaz, kitlesel protestolar olabilir. Kim kazanırsa kazansın netice bu olur. Huzursuz bir ortam doğar. Bu endişemi iki tarafa da ifade ettiğimde aynı şeyleri duyuyorum. Hem Erdoğan hem de Kılıçdaroğlu çevresi diyor ki: “50.2’ye karşı 49.8 olsa haklısınız Nagehan Hanım ama diğer taraf 45’lerde kalacağı ve arada beş puandan fazla fark olacağı için hiçbir huzursuzluk olmaz.”” ifadelerini kullandı.

“KİMSE ARADAKİ FARKA BAKMAZ”

“Hem AK Partililer hem de CHP’liler anlaşmış gibi aynı söylemi tekrarlıyorlar” diye yazan Alçı “Bu varsayım tamamen yanlış. Kimin 50.2 aldığı açıklanırsa açıklansın “Aslında 50’yi geçemediler, hile var” denecektir. Ortalık karışacaktır. Kimse aradaki farka falan bakmaz. Günümüzün aşırı politikleşmiş ve polarize olmuş Türkiye toplumu doğru tahlil edilmeli. Türkiye artık “Aman o iki haftayı yaşamayalım” başlıklı saçma sendromdan kurtulmalı. Başkanlık sistemi ile yaşayıp ikinci turu yaşamayan toplum neredeyse yok” şeklinde ifade etti.

Seçimin ikinci turda sonuçlanmasının gerilim yaratmayacağını öne süren Alçı “Hatta o 2 hafta içinde bir sürprizle Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yan yana gelse bile şaşırmam. Ayrıca 28 Mayıs’ta kim kazanırsa kazansın tartışmasız en az (52-48) gibi salt çoğunluk çıkacaktır. Görünen manzara net. O zaman hiçbir tartışma yaşanmadan mükemmel bir süreç yaşanacaktır” diye yazdı.

Daha önce ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da benzer bir açıklamada bulunmuş, seçimlerin ilk turda sonuçlanmasının ülkeyi kaosa sürükleyeceğini savunmuştu.