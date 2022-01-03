Nagehan Alçı'dan 'İBB'ye teftiş' çıkışı: 'Bu bakış açısıyla Erdoğan’a da hapis istenebilir'

03 Ocak 2022 Pazartesi, 09:38

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Habertürk yazarı Nagehan Alçı, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında "terör" iddiasıyla başlattığı teftişi değerlendirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İBB'ye teftişe dayanak olarak gösterdiği DİAYDER hakkında hazırlanan iddianameyi ele alan alçı, "Bu zihniyet yarın Recep Tayyip Erdoğan’ı da TRT Kürtçe kanalını açtığı ve demokratik açılım ile çözüm sürecini yürüttüğü için müebbet ile yargılamaya kalkar" dedi.

Alçı'nın "Bu iddianamenin bakış açısıyla yarın Tayyip Erdoğan’a da hapis istenebilir" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle: