Nagehan Alçı'dan kendisini Şam'a göndermek isteyen Özdağ'a: Kötü bir haberim var

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 16:15

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 16:51

Zafer Partisi'nin sığınmacı ve kaçakların Türkiye Cumhuriyeti'nden gönderilme temalı videosunda Nagehan Alçı ayrıntısı dikkat çekti.

Söz konusu videoda Nagihan Alçı ve Abdurrahman Uzun adına da bir bilet yazıldığı görülmüştü. Bilette otobüsün kalkış noktası Ankara ve varış noktası Suriye’nin başkenti Şam olarak gösterildi.

Habertürk köşesinde gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Alçı, "Ümit Özdağ’ın hedefinde olmaktan şeref duyarım" başlıklı yazı kaleme aldı.

Bu videoya yazısında yanıt veren Alçı, "Zafer Partisi’nin Genel Başkanı Ümit Özdağ partilerinin ana hedefi olan "Göçmen Kovma" vaadini anlatmak için hazırlattığı videoda beni de Şam’a gönderiyormuş. Böyle bir siyasi çizginin hedefi olmaktan şeref duyarım" ifadelerini kullandı.

"ÖZDAĞ'A KÖTÜ BİR HABERİM VAR"

Alçı, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"İtalya’da Giorgia Meloni’nin, Fransa’da Marine Le Pen’in partisinin bire bir Türkiye karşılığı olan aşırı sağcı Zafer Partisi’nin Genel Başkanı Ümit Özdağ partilerinin ana hedefi olan ‘göçmen kovma’ vaadini anlatmak için hazırlattığı videoda beni de Şam’a gönderiyormuş. Böyle bir siyasi çizginin hedefi olmaktan şeref duyarım. Hayatım boyunca ayrımcılıkla, ırkçılıkla mücadele ettim.

Türkiye’nin göçmen politikası eleştirilebilir ve eleştirilmeli ama canlarını kurtarmak için buraya sığınan göçmenleri şeytanlaştırmak, çoluk, çocuk, yaşlı, kadın demeden hepsini otobüslere doldurup zorla geri göndermeyi vaat etmek apaçık bir şekilde gayri insani, temel insan haklarına aykırı…

Ümit Özdağ minicik bebekleri de, 12 yıldır burada yaşayan, Türkçe’yi Arapça’dan iyi konuşan binlerce insanı da sırf kimliğinde Suriyeli yazıyor diye araçlara bindirip zorla bir meçhule göndermek istiyor… Bu yaklaşım Batı’da Müslümanları öcüleştiren İslamofobi’den farksız.

Ama Özdağ’a kötü bir haberim var… Ne kadar uğraşsa da, yırtınsa da Suriyelilerin önemli bir kısmı artık bu ülkenin bir parçası. 10 yıldan fazla süredir burada yaşayan, Türkçe’yi ana dili gibi konuşan, burada doğmuş on binlerce çocuk, Suriye’deki çocukluğunu hiç hatırlamayan, hayat tasavvuru sadece Türkiye’den ibaret olan on binlerce genç var...

Sevgili Özdağ kabuslar görecek ama Suriye kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yarın öbür gün bu ülkede hakim de olacaklar, bürokrat da olacaklar.

Kendisini bu gerçeklere yavaş yavaş alıştırmasında fayda var…"

NE OLMUŞTU?

Söz konusu paylaşımda “Büyük Türk Milleti, Zafer Partisi'nin, Türk Milleti'nin kurtuluşu için reçetesi hazır. Bize bağışlarınızla destek olun, hep beraber ülkemizi bu kötü kabustan kurtaralım. #ümitlezaferedestek” ifadeleri kullanıldı ve Partinin Ziraat Bankasına ait IBAN’ numarası paylaşıldı.

Görüntülerde sokakta bir bilet satış merkezi kurulduğu ve insanların kaçak sığınmacıları ülkelerine göndermek üzere bilet almak için sıraya girdiği görüldü.

Videoda vatandaşların kaçak ve sığınmacılar adına bilet aldığı anlar da yer aldı.Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı avukat Sevdagül Tunçer'in de yer aldığı görüntüler kısa süre içinde hızla yayıldı.

Tunçer videoda “Vatanını seven ve sahiplenen Türk evlatları. Siz Zafer Partisi’ne destek olun ülkemizi hep birlikte kurtaralım” dedi.

Videonun son kısmında ise Nagihan Alçı ve Abdurrahman Uzun adına da bir bilet yazıldığı görüldü. Söz konusu bilette otobüsün kalkış noktası Ankara ve varış noktası Suriye’nin başkenti Şam olarak gösterildi.