Nagehan Alçı: 'Gülşen’in ev hapsi kararını kaldıran 3 kadın hâkimmiş; ne varsa kadınlarda var!'

13 Eylül 2022 Salı, 13:53

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, bugünkü "İşte kadın hâkim farkı!" başlıklı yazısında Gülşen'in ev hapsi kararını kaldıranların kadın hâkim olduğunu yazdı.

Alçı, "Kadına karşı şiddet davaları ile ilgili sıkı sık dile getirdiğim tezin çok haklı olduğunu bu karar bir kez daha kanıtlıyor. Kamuoyu vicdanını ilgilendiren, öznesi kadın ve özgürlük olan davalara kadın savcı ve hâkimler bakarsa sonuç çok farklı olur… Kadına karşı şiddet ile ilgili utanç verici kararların, katil erkeklerin, şiddetçi kocaların yaptıklarından sıyrılmamaları için yargıda kadın hassasiyetine ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

"NE VARSA KADINLARDA VAR!"

Alçı şu ifadeleri kullandı:

"26 Kasım 2021’de, Türkiye bir dizi setindeki taciz ile çalkalanırken ve bir erkek hâkim konuya takipsizlik kararı vermişken şöyle yazmıştım:

'Batı ülkelerinde taciz, tecavüz ile kadına karşı şiddet ve cinayet dosyalarına kadın savcı ve hâkimler bakınca ancak erkek tahakkümü tam anlamıyla kırılabildi. Elbette samimi hassasiyet gösteren erkekler de olmuştur ama kadına karşı işlenen suçlarda gereken cezaların verilmesi yönünde kitlesel devrimi hem ABD’de hem de Batı Avrupa’da kadın hukukçular yaptı.'

Tam o günlerde Kadıköy Tavşantepe metrosunda bir vandal elinde bıçakla bir kadına saldırmış ve dosyaya bakan kadın savcı o vandal için tutuklama talep ederken şu gerekçeyi yazmıştı:

“Şüphelinin eyleminin yalnızca tartıştığı müştekilere yönelik değil o anda trende ve platformda bulunan yolcuların, hatta tüm kadınların özgürce yaşama, sokakta bulunma ve hayatlarına devam etme haklarına saldırıdır.” Bu, kadına karşı şiddet ile mücadele davalarında devrimsel nitelikte bir metindi zira suçu bireysel olmaktan çıkarıp kadın kimliğine yönelik suç olarak tanımlıyor ve katalog suç kategorisine sokuyordu. İşte nasıl ki kadına karşı şiddet davalarında kadın hukukçuların böyle devrimci çıkışları varsa yine kadın hukukçuların özgürlük konusunda da özel bir hassasiyetleri var.

Ben Gülşen ile ilgili yanlış kararı düzelten ve onu yeniden özgürlüğüne kavuşturan 3 kadın hâkimi kutluyorum. Ne varsa kadınlarda var!"

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun geçen nisan ayında sahne aldığı bir mekânda imam hatiplilere yönelik söylediği sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan resen başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI SÜRÜYOR, EV HAPSİ KALDIRILDI

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi de iddianameyi kabul etti. 21 Ekim'de hâkim karşısına çıkacak Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı. Yurtdışı yasağı ve karakol imza şartı getirildi.