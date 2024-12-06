Nahit Eren duyurdu... Narin Güran cinayeti davasında mütalaa açıklandı: 4 sanık için ağırlaştırılmış müebbet talebi!
Eski Diyarbakır Barosu Başkanı, avukat Nahit Eren, Cumhuriyet Savcısının Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Narin Güran dosyasına, esas hakkındaki mütalaasını bugün itibarıyla sunduğunu açıkladı. Savcılık, esas hakkındaki mütalaasında sanıklar, Narin’in amcası Salim Güran, annesi Yüksel ve ağabeyi Enes Güran ile cesedi taşıyan Nevzat Bahtiyar ile ilgili kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.
Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduğu izlenimi verilen ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.
CUMHURİYET SAVCISI MÜTALAASINI SUNDU
Son olarak, davada yeni bir gelişme yaşandı. 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı.
Savcı; amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında iştiraken öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti. Narin cinayetine ilişkin bir sonraki duruşma 26 Aralık’ta görülecek.
NAHİT EREN DUYURDU
Eski Diyarbakır Barosu Başkanı, avukat Nahit Eren, Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalaasını bugün itibarıyla sunduğunu duyurdu.
Eren, X paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Cumhuriyet Savcısı, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan NARİN dosyasına, esas hakkındaki mütalaasını bugün itibariyle sunmuştur. Savcılık esas hakkındaki mütalaasında 4 sanık hakkında iştiraken kasten öldürme suçundan Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası ile cezalandırılmalarını talep etmiştir. 26 Aralıkta Narin için Adalet demek için 8. Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonunda yerimizi alacağız."
Cumhuriyet Savcısı, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan NARİN dosyasına, esas hakkındaki mütalaasını bugün itibariyle sunmuştur.— Nahit Eren (@av_nahiteren) December 6, 2024
Savcılık esas hakkındaki mütalaasında 4 sanık hakkında iştiraken kasten öldürme suçundan Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası ile…
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