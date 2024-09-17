Nahit Eren'den 'Adli Tıp Raporu' açıklaması: 'Dosyaya giren bir rapor yok'

Yayınlanma: 17.09.2024 - 16:39

Güncelleme: 17.09.2024 - 17:02

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, Diyarbakır'da 8 yaşındayken öldürülen Narin Güran cinayeti soruşturma dosyasına giren bir Adli Tıp raporu olmadığını ifade etti.

Bugün içinde kamuoyuna yansıyan bazı haberlerde Narin Güran'ın nasıl öldürüldüğü hakkında önemli bulguların yer aldığı belirtilen Adli Tıp Raporu'nun ortaya çıktığına dair iddialar ortaya çıkmış ve Adli Tıp Kurumu'nun Narin'in ölüm nedenini açıkladığı öne sürülmüştü.

"DOSYADA BÖYLE BİR RAPOR YOK"

Narin'in abisi Baran Güran'ın başvurusunun ardından müşteki sıfatıyla dosyaya dahil olan Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Narin’in ölüm sebebine ilişkin an itibariyle yaptığımız görüşmelerde soruşturma dosyasına gelmiş bir Adli Tıp Raporu bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.