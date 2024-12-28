Arzum Kuruçalı kimdir? Enis Destan'ın nişanlısı Arzum Kuruçalı kaç yaşında, nereli?

Trabzonspor'un golcüsü Enis Destan, iki gün önce Arzum Kuruçalı ile evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Peki, Arzum Kuruçalı kimdir? Enis Destan'ın nişanlısı Arzum Kuruçalı kaç yaşında, nereli?

Arzum Kuruçalı kimdir? Enis Destan'ın nişanlısı Arzum Kuruçalı kaç yaşında, nereli?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.12.2024 - 11:18

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Enis Destan Arzum Kuruçalı ile nişanlandı. Peki, Arzum Kuruçalı kimdir? Enis Destan'ın nişanlısı Arzum Kuruçalı kaç yaşında, nereli?

ARZUM KURUÇALI KİMDİR?

1992 doğumlu olan Arzum Kuruçalı, İzmir Urla'da yaşıyor. Ege Üniversitesi mezunu olan ve antrenörlük yapan Arzum Kuruçalı, pilates eğitmenliği yapıyor.


Etiketler: #Enis Destan #Arzum Kuruçalı #kimdir?

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