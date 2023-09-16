Nakşibendi 'şeyhi'nin torunu ABD'de hayatını kaybetti

ABD'nin Maryland eyaletinde otomobilin çarpmasıyla yaralanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Nakşibendi tarikatı 'şeyh'lerinden İzzeddin Aksan'ın torunu Muhammed Enes Ekinci (21) Şanlıurfa'da toprağa verildi.

DHA
Yayınlanma: 16.09.2023 - 17:42
Nakşibendi 'şeyhi'nin torunu ABD'de hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Nakşibendi tarikatı 'şeyh'lerinden İzzeddin Aksan'ın torunu Muhammed Enes Ekinci'nin mayıs ayında ABD'ye gittiği öğrenildi.

Burada 12 Eylül tarihinde scooter ile işe giden Ekinci'ye otomobil çarptı.

Kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan Ekinci hayatını kaybetti. Ekinci'nin cenazesi işlemlerinin ardından dün gece Şanlıurfa'ya getirildi.

ŞANLIURFA'DA DEFNEDİLDİ

Ekinci, öğle vakti Osman Camisi'nde kılınan namazın ardından, çok sayıda tarikat mensubunun katılımıyla Bediüzzaman Mezarlığı'na defnedildi.


Player Alanı
Nakşibendi Şanlıurfa Cenaze otomobil

İlgili Haberler

Müftülüğün Kuran kursu, Nakşibendi medresesi çıktı

Müftülüğün Kuran kursu, Nakşibendi medresesi çıktı

En Çok Okunan Haberler