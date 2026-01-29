Nakşibendiler Hacı Bektaş Veli Dergâhı’nda Türk Bayrağını indirerek etkinlik yapmış, konu yargıya taşınmıştı: Savcılık olayın üstünü kapamaya çalışıyor!

Nakşibendi tarikatının İskender Paşa cemaatiyle bağlantılı Ankara Sosyal Gelişim Derneği (SOGEL) ve Nakşibendi tarikatına yakınlığıyla bilinen Akra Medya; 10 Mayıs 2025’te Hacı Bektaş Veli Dergâhı önünde etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında alana getirilen ilk, orta ve lise öğrencilerine Nakşibendi tarikatına ait dini kitaplar dağıtıldı. Hacıbektaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende, sahnede yer alan Atatürk ve Hacı Bektaş Veli’nin fotoğrafları ile Türk bayrağı indirildi. Söz konusu etkinlik Alevi örgütleri ve yurttaşların tepkisini çekti.

SORUŞTURMA AÇILDI ANCAK İŞLEM YAPILMADI

Hacıbektaş Eğitim ve Kültür Derneği Kurucu Başkanı Mustafa Selmanpakoğlu, aralık ayında bu etkinlik için Hacıbektaş Cumhuriyet Başsavcılığı’na “Türk Bayrağı Kanunu’na aykırılık ile Devletin Egemenlik Alametlerin Aşağılama” suçlarından ceza verilmesi talebiyle suç duyurusunda bulundu. Selmanpakoğlu’nun ocak ayı başında dilekçesi işleme konarak, soruşturma aşamasına geçildi. Ancak; soruşturma kapsamında şu ana kadar bir işlem yapılmadığı belirtildi.

‘ORADA KAMERA VAR’

Selmanpakoğlu, soruşturma açılmasının ardından gelişen süreci gazetemiz Cumhuriyet’e aktardı. Selmanpakoğlu; “Hiçbir sonuç çıkmadı. Dilekçeyi verdikten sonra epey zaman geçti. İndirenlerin ismini öğrenmeye çalıştık. ‘Ankara’dan geldiler, birileri indirdi, tanımıyoruz’ dediler. Savcılık herhalde bu olayın üstünü örtmek istiyor. Orada kamera var, kimin indirdiği belli” dedi. Etkinlik yapılmadan önce kaymakamlıktan izin alındığı bilgisini da paylaşan Selmanpakoğlu “Kaymakamlığa gelip izin istiyorlar, ‘Resimleri indireceğiz, resimlerin olmasını istemiyoruz’ diyorlar” dedi.

‘KORUMAYA ÇALIŞIYORLAR’

Kaymakamın resimlerin indirilmemesi gerektiğini söylediği aktaran Selmanpakoğlu; “Kaymakamla görüşenler belli. Şimdi kimin indirdiğini arıyorlar? Aramaya ne gerek var? İşte indirenler onlar. Kültür merkezini yöneten kişi de bunları biliyor” ifadeleri kullanıldı. Soruşturma hakkında savcılıkla görüştüğünü, soruşturmanın ne aşamada olduğunu belirten Selmanpakoğlu; “Hiçbir ses, tepki yok. Kaymakam da sürüldü ama gittiği yer belli. Burada indirenler kaymakamlık ve savcılık tarafından korunmaya çalışılıyor” diye konuştu.