Namaza gelen cemaat buldu: İmam camide kendini astı

Yayınlanma: 13.03.2024 - 10:47

Güncelleme: 13.03.2024 - 10:47

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Yeşilırmak Mahallesi'ndeki Göksun Camii'nde meydana geldi.

İddiaya göre, camide görevli imam Hasan Ocak (45) girdiği ‘bunalım’ sonucu caminin ikinci katında iple kendini astı.

Olay, ikindi namazına gelen cemaat tarafından fark edilip polise ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri Hasan Ocak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ocak'ın cansız bedeni otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.