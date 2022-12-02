Namık Kemal, Gelibolu'daki kabri başında anıldı
'Vatan ve hürriyet şairi' olarak bilinen Namık Kemal, vefatının 134'üncü yıl dönümünde Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyündeki kabri başında anıldı.
Namık Kemal için Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyündeki mezarı başında saat 10.00'da anma töreni düzenlendi.
Törende, İstiklal Marşı okundu ve ardından saygı duruşunda bulunulup kabrine çiçek konuldu. Buradaki tören Kuranı Kerim okunmasıyla sona erdi.
Şairin mezarı başındaki törene Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, 2'nci Kolordu Komutanlığı'nı temsilen 18'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ferat Vural, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar ve Bolayır Muhtarı Adnan Can katıldı.
Namık Kemal’i anma programına Bolayır Şehit Nuriye Ak Ortaokulu salonunda devam edildi. Gelibolu Namık Kemal Ortaokulu tarafından hazırlanan program saat 11.30'da İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başladı.
Ardından Namık Kemal’in biyografisi öğrenci Deniz Aydın tarafından okundu. Yine aynı okul öğrencisi Sudenaz Yetemen tarafından da 'Murabba' şiiri okundu.
Namık Kemal’i anlatan sinevizyon gösterimi ve yine Namık Kemal Ortaokulu öğrencileri tarafından sahnelenen oratoryo ile anma programı sona erdi.
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