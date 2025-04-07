Yayınlanma: 07.04.2025 - 10:19

Güncelleme: 07.04.2025 - 10:19

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi. Özel'in Parti Meclisi için önerdiği anahtar liste de belli oldu. Listede yer alan Namık Tan ise en çok merak edilen isimler arasına girdi. Peki, Namık Tan kimdir, nereli, kaç yaşında? CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın önceki görevleri neler?

NAMIK TAN KİMDİR?

Namık Tan, 1 Ocak 1956 tarihinde Mardin'de dünyaya gelmiştir. Babası Mehmet Rami Tan, bürokrat olarak görev yapmıştır. İsmini, babasının büyük hayranlık duyduğu vatan şairi Namık Kemal'den almıştır.

Eğitim hayatına Hatay'da başlayan Tan, ilköğretiminin 4. sınıfından itibaren Ankara'da devam etmiştir. Prestijli bir eğitim kurumu olan Galatasaray Lisesi'ni kazanmasına rağmen, ailesinden ayrılmak istemediği için Ankara'da kalmayı tercih etmiş ve TED Ankara Koleji'nden mezun olmuştur. Yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Tan, 1978 yılında lisans eğitimini bitirmiştir.

Üniversite eğitiminin ardından bir sene Ticaret Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü'nde çalışan Tan, daha sonra askere gitmiş ve uzun dönem askerlik görevini asteğmen rütbesiyle tamamlamıştır.

Dışişleri Bakanlığı'ndaki İlk Yıllar

Namık Tan'ın diplomatik kariyeri, askerlik hizmeti devam ederken Dışişleri Bakanlığı'nın açtığı sınavları kazanmasıyla başlamıştır. 1982 yılının Temmuz ayında bakanlığın Denizcilik Sorunları Dairesi'nde ilk görevine başlayan Tan, kariyerinin ilk yıllarında çeşitli pozisyonlarda görev almıştır.

Kariyerinin başlarında sırasıyla Moskova ve Abu Dabi elçiliklerinde kâtip olarak çalışan Tan, 1989 yılında Personel Dairesi'nde başkâtip olarak görev yapmıştır. 1990 yılında ise Cumhurbaşkanlığı'nda görevli bakanlık memuru olarak başkâtip ve özel kalem müdür yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

Washington'daki İlk Görevleri ve Özel Kalem Müdürlüğü

Namık Tan, 1991-1995 yılları arasında Washington Büyükelçiliği'nde başkâtip olarak görev yapmıştır. Bu görevinin ardından, 1996-1997 yılları arasında Dışişleri Bakanları Emre Gönensay, Tansu Çiller ve İsmail Cem'in özel kalem müdürü olarak hizmet vermiştir. Daha sonra 1997-2001 yılları arasında tekrar Washington Büyükelçiliği'ne dönmüş ve bu kez müsteşar olarak görev almıştır.

Daire Başkanlığı Görevleri

2001 yılında Dışişleri Bakanlığı'nın Amerika Genel Müdür Yardımcılığı'nda daire başkanı olan Tan, 2002 yılında Enformasyon Dairesi Başkanlığı'nda daire başkanı olarak görev almıştır. Abdullah Gül'ün Dışişleri bakanlığı döneminde ise bakanlık sözcülüğü ve elçi sıfatıyla Enformasyon Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

BÜYÜKELÇİLİK VE EMEKLİLİK SÜREÇLERİ

Tel Aviv Büyükelçiliği

Namık Tan, Aralık 2006'da Feridun Sinirlioğlu'nun yerine Türkiye'nin Tel Aviv büyükelçiliğine atanmıştır. 22 Ocak 2007'de İsrail Cumhurbaşkanı Moşe Katsav'a güven mektubunu sunarak resmen görevine başlamıştır. Tel Aviv'deki görev süresi 22 Ocak 2007 ile 23 Temmuz 2009 tarihleri arasında devam etmiştir.

Büyükelçilik görevi sırasında İsrail ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler normal düzeyde seyrederken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres arasında 2009 yılının başında yaşanılan Davos Krizi ile ilişkiler gerginleşmiştir. Bu olayın ardından, Temmuz 2009'da Tan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine getirilmiştir.

Washington Büyükelçiliği

Namık Tan, Nabi Şensoy'un Aralık 2009'da istifa etmesinden sonra, Türkiye'nin Washington büyükelçisi olarak atanmıştır. 25 Şubat 2010'da güven mektubunu ABD Başkanı Barack Obama'ya sunarak resmen görevine başlamıştır. Washington'daki görev süresi 25 Şubat 2010 ile 31 Mart 2014 tarihleri arasında devam etmiştir.

Dört yıllık görevinin ardından 17 Mart 2014 tarihli kararname ile merkeze alınan Tan, bu görevinin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan emekli olmuştur.

Emeklilik ve Özel Sektör Deneyimi

Dışişleri Bakanlığı'ndan emekli olduktan sonra Namık Tan, özel sektörde çalışmaya başlamıştır. 5 Aralık 2014 tarihinde inşaat şirketi STFA Grubu'nun yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Siyasi Hayatı

Uzun yıllar süren diplomatik kariyerinin ve özel sektör deneyiminin ardından Namık Tan, aktif siyasete girme kararı almıştır. 2023 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) İstanbul milletvekili adayı olmuş ve seçilmiştir.

2 Haziran 2023 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem milletvekili olarak görevine başlayan Tan, dış politika ve uluslararası ilişkiler konusundaki deneyimi ile parlamentoda görev yapmaktadır.

NAMIK TAN'IN ÖZEL HAYATI

Namık Tan, askere gitmeden önce, 25 yaşındayken Fügen Tan ile evlenmiştir. Çiftin biri erkek, biri kız olmak üzere iki çocuğu bulunmaktadır.