Ahmet Levendoğlu kimdir? Ahmet Levendoğlu'nun eşi ve çocukları kim? Ahmet Levendoğlu'nun oynadığı dizi ve filmler...

Yayınlanma: 06.04.2025 - 13:38

Güncelleme: 06.04.2025 - 13:49

Oyuncu, yönetmen, çevirmen ve yazar Ahmet Levendoğlu 80 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Ahmet Levendoğlu kimdir? Oyuncu Ahmet Levendoğlu neden öldü?

AHMET LEVENDOĞLU KİMDİR?

Ahmet Levendoğlu, 1945 yılında İstanbul'da doğmuştur. Babası Tarık Levendoğlu, Devlet Tiyatrolarına kaynak yetiştiren Tatbikat Sahnesi'nin dekor kostüm öğretmeni ve teknik müdürü idi. Daha sonra Devlet Tiyatrolarının kuruluşunda Muhsin Ertuğrul ile birlikte çalıştı ve uzun yıllar baş dekoratörlük, sonraları aynı zamanda yönetmenlik yaptı. Levendoğlu, Robert Kolej’den mezun oldu. Robert Kolej’de okuduğu yıllarda yuttuğu sahne tozu onu İngiltere Royal Academy of Dramatic Art'a burslu öğrenci olarak götürdü. Bu aynı zamanda Türki'nin yurt dışında tiyatro okuyan bir öğrenciye verdiği ilk burstu.

Tiyatro hayatına Londra’da başladı. İngiltere’nin önde gelen kent tiyatrolarından Exeter’deki Northcott Theatre’da bir sezon oyunculuk yaptı.

Levendoğlu Türkiye'de ilk olarak Gen-Ar Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. 1971-1976 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu’nda oyuncu olarak yer aldı. Kuruluş döneminde müdür yardımcılığını da üstlendiği İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda 1978-1980 yıllarında oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı.

Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer ile beraber “Tiyatro Stüdyosu” adıyla kurduğu özel kurum; birçok oyun sergilemenin yanı sıra, tiyatro eğitimi de verdi. 1995 – 1998 yılları arasında Akademi İstanbul'da eğitmenlik görevi yaptı.

AHMET LEVENDOĞLU'NUN ÖZEL YAŞAMI

Ahmet Levendoğlu'nun İngiliz eşinden Emil adında bir oğlu, Esma ve Eren adında iki kızı var.

AHMET LEVENDOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Oyuncunun neden öldüğü ve hastalığı konusunda bir açıklama yapılmadı.

AHMET LEVENDOĞLU'NUN YER ALDIĞI FİLMLER

Kırık Hayatlar - 1985

Ateşten Günler - 1987

Baharın Bittiği Yer - 1989

Yaz Yağmuru - 1993

Young Indiana Jones - 1999

Sağır Oda - 2006-2007

Binbir Gece - 2007

Küçük Kadınlar - 2008-2011

Son - 2012

Kızıl Elma - 2014

Kara Ekmek - 2015