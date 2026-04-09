‘Namus’ gerekçesiyle öldürüldüğü 7 yıl sonra ortaya çıktı: Öldürüldükten 2 yıl sonra boşanabilmiş!

"Aile kararı"yla öldürüldüğü yedi yıl sonra anlaşılan Güneş Yıldıztan'ın 2017 yılında evli olduğu Nihat Yıldıztan'ın 'zina' iddiasıyla açtığı boşanma davasına hiç katılmadığı, iki yıl sonra da resmi boşanmanın gerçekleştiği ortaya çıktı.

SANIKLARDAN 7’Sİ SORUŞTURMA SÜRECİNDE TAHLİYE EDİLDİ

Kocaeli'de yedi yıldır hiçbir resmi işlem kaydı olmayan Güneş Yıldıztan'ın, bir başka erkekle kaçtığı iddiasıyla "aile üyeleri tarafından alınan kararla" öldürülüp gömüldüğü ortaya çıkmıştı. Failler, suçu "namus" bahanesiyle işlediklerini itiraf etmiş, Nihat Yıldıztan ve aile bireylerinin aralarında bulunduğu 11’i tutuklanmıştı. Sanıklardan 7'si soruşturma sürecinde tahliye olurken, Nihat Yıldıztan (42), Saim Yıldıztan (36), Muhsin Yıldıztan (34) ve B.Y’nin (32) tutukluluğu devam etti.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILAMADI

19 Kasım 2025 tarihinde hazırlanan iddianameyle 11 sanık hakkında Kocaeli 8’inci Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Sanıklar hakkında "Töre saikiyle kasten öldürme", "Azmettirme" ve "Yardım etme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Cansız bedenine ulaşılamayan Güneş Yıldıztan’ın öldürüldükten sonra yakıldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

KATLEDİLDİKTEN İKİ YIL SONRA BOŞANMIŞ

İddianamede, cinayete ilişkin detaylar yer aldı. İddianameye göre, Güneş Yıldıztan kaybolmadan kısa süre önce, 18 Aralık 2017'de Kocaeli Darıca'da polise başvurarak evli olduğu Nihat Yıldıztan'dan şikayetçi oldu. Güneş Yıldıztan, Nihat Yıldıztan'ın vücudunda sigara söndürdüğünü ve darbedildiğini belirterek kadın sığınmaevine yerleşti. Yıldıztan, 25 Aralık 2017'de kurumdan ayrıldı. Kayıtlara göre Nihat Yıldıztan, 20 Aralık 2017'de "zina" bahanesiyle açtığı boşanma davasını sürdürdü ve Güneş'in, hayatta olmadığı 29 Eylül 2019 tarihinde resmi boşanma gerçekleşti. Güneş'in hiçbir duruşmaya katılmadığı tespit edildi.

CİNAYETTEN ÖNCE "GÜNEŞ'İ ÖLDÜRECEĞİZ" DEMİŞLER

İddianamede, bir tanığın tutuksuz sanıklardan S.Y’nin "Güneş bizim şerefimizi ayaklar altına aldı, namusumuzu kirletti, namusumuzu temizleyeceğiz. Güneş'i öldüreceğiz" ifadeleri de yer aldı. İddianamede ayrıca, Yıldıztan'ın dört çocuğuna DNA testi yapıldığı ve rapor sonucuna göre, evli oldukları süre içinde doğan dört çocuktan 3'ünün babasının Nihat Yıldıztan değil, kardeşi Saim Yıldıztan olduğu belirtildi.

İKİ TUTUKLU SANIK KALDI

Davanın ilk duruşması 27 Mart’ta Kocaeli 8’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. İlk duruşmaya, tutuklu sanıklar Nihat, Saim, Muhsin ve B.Y. (32) ile tutuksuz sanıklar O.Y., B.Y., S.Y. F.Y., A.Y., M.Z.Y. ve M.Y. ile avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti; sanıklar Muhsin ve Saim Yıldıztan'ın tutukluluk hallerinin devamına oy birliğiyle, Nihat Yıldıztan'ın tutukluluğuna ise oy çokluğuyla karar verdi.

Heyet, sanık B.Y'nin "üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali", tutuklu kaldığı süre ve delillerin toplanmış olması gerekçesiyle tahliyesine hükmederek duruşmayı erteledi.