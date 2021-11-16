Narenciye tesisinde çalıştırılan çocuk yaşamını yitirdi

Mersin’in Akdeniz ilçesinde eşarbı makineye takılan 13 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

İHA
16 Kasım 2021 Salı, 16:13
Narenciye tesisinde çalıştırılan çocuk yaşamını yitirdi
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Akdeniz İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi'nde narenciye paketleme tesisinde çalışan 13 yaşındaki Ula Kerem adlı kız çocuğunun eşarbı bir anda makineye takıldı. Ula Kerem’in yardım çağrısına iş arkadaşları koştu. 

İş makinesine kapılan kız çocuğu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

ARKADAŞI DA KOLUNU MAKİNEYE KAPTIRDI 

Ula Kerem’in yardımına koşan arkadaşı Şehed El İbrahim ise aynı makineye kolunu sıkıştırdı. Hastaneye kaldırılan Şehed El İbrahim’in tedavisi devam ediyor. 

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


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