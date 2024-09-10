Narin Güran cinayeti: 24 kişinin gözaltı süresi uzatıldı
Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınan 24 şüpheli hakkında ek gözaltı süresi verildi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.
Gözaltına alınan 24 şüpheli için 1 günlük ek gözaltı süresi çıkartıldı.
NE OLMUŞTU?
8 yaşındaki Narin Güran'ın 21 Ağustos günü kaybolması üzerine bölgede arama çalışmaları başlatılmıştı.
Çalışmaların 19'uncu gününde İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesinde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu" açıklamasında bulunmuştu.
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu da "Narin Güran kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette 08.45 sıralarında ölü bulunmuştur" ifadelerini kullanmıştı.
Soruşturma kapsamında 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Narin'in annesi, babası, 3 amcası ve kardeşleri de bulunuyor.
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