Narin Güran cinayeti: 4 çocuk hakkında takipsizlik kararı

Yayınlanma: 19.02.2025 - 17:22

Güncelleme: 19.02.2025 - 17:22

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolduğu izlenimi verilen ve 8 Eylül 2024’te Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın cinayetine ilişkin 4 çocuk hakkında bazı suçlardan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Başsavcılık, aralarında amca Salim Güran’ın işçisi olan ve hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanarak Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesine sunulan 16 yaşındaki R.A. hakkında "çocuğu kasten öldürmek" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Kararda, R.A. ile ilgili şunlar yer aldı:

"Suça sürüklenen çocuk R.A. hakkında ilk olarak alınan beyanlar, çeviri içeriği ve tüm dosya kapsamında ’kasten öldürmeye yardım etme’ suçundan soruşturma yürütülmüş ise de dosyanın geldiği aşama itibarıyla yapılan soruşturma neticesinde, suç vasfının dönüşerek eylemlerin bir bütün halinde ’suçluyu kayırma’ eylemini oluşturduğu anlaşılmış ve bu suçtan hakkında iddianame tanzim edilmiştir. Dolayısıyla üzerine atılı ’kasten öldürme’ suçuna ilişkin kamu davası açmaya yeterli delil elde edilemediği anlaşılmıştır."

Başsavcılıkça, hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanarak Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesine sunulan M.G. hakkında da dosya kapsamında toplanan deliller ve yapılan soruşturma işlemi dikkate alındığında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, çocuklar G.G. ve A.Ç.D. hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan kamu davası açmaya yeterli delil elde edilemediğinden kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Kararda, çocuklar ve dosyanın tümü açısından yeni delil elde edilmesi halinde Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 172/2. maddesi gereğince her aşamada yeniden soruşturma yapılabileceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Narin Güran cinayeti davasında mahkeme heyeti, 28 Aralık 2024’teki duruşmada oy birliğiyle aldığı kararda tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Narin’in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi’ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına hükmetmişti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu şüpheliler Birsen, Fuat, Maşallah Güran, Salim Güran’ın işçisi Mehmet Selim Atasoy ile Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye, İbrahim Halil, Barış, Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran hakkında hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesine, suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında hazırlanan iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesine önceki gün sunulmuştu.

2 KİŞİYE TAHLİYE

İddianamelerde, 6’sı tutuklu 3’ü çocuk 15 şüpheli hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5’er yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Öte yandan, tutuklu şüphelilerden Hediye Güran ve amca Salim Güran’ın işçisi 16 yaşındaki R.A’nın tahliyesine karar verilmişti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında bazı suçlardan kovuşturmaya yer olmadığına karar vermişti.