Narin Güran cinayeti davası ikinci gününde devam ediyor: Salim Güran, Enes Güran, Yüksel Güran ve Nevzat Bahtiyar hakim karşısında...

Yayınlanma: 27.12.2024 - 09:01

Güncelleme: 27.12.2024 - 09:25

Diyarbakır Tavşantepe Mahallesi'nde, 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin dava, ikinci gününde devam edecek.

SANIKLAR ADLİYEYE GETİRİLDİ

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran ile cesedi taşıdığı tespit edilen komşu Nevzat Bahtiyar, davanın ikinci duruşmasının ikinci gününde adliyeye getirildi.

Duruşma, 09.00’da kaldığı yerden devam edecek.

DÜN NELER YAŞANDI?

Cinayet davasının ikinci duruşması dün (26 Aralık 2024) başlamıştı. Salim Güran'ın işçisi 15 yaşından küçük R.A., pedagog eşliğinde adli görüşme odasında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden dinlendi. Ardından Çoban A.A. ve Narin’in amcası Erhan Güran dinlendi.

AİLE TOPLANTISI GÖRÜNTÜLERİ İZLETİLDİ

R.A'nın ifadesinin ardından çoban A.A, duruşma salonuna getirildi. İfade öncesi, dava dosyasına da eklenen, cesedin bulunmasından 1 gün önce Narin'in amcası Erhan Güran'ın evinde yaptığı toplantıda çoban A.A'ya sorular sorup, daha sonra gönderdikleri güvenlik kamerası görüntüleri izletildi. Enes Güran'ın avukatı Mustafa Demir, görüntülerin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dosyadan çıkarılması için itiraz etti. Mahkeme başkanı, "Bu delil hukuka aykırı değil, dosyaya alıyoruz" dedi.

Baba Arif Güran duruşmada söz aldı, tutuklu sanıklar ve avukatlar savunma yaptı. Mahkeme başkanı, dün 14 saat süren duruşmayı bugün sabah 09.00’a erteledi.

SAVCI MÜTALAASINI OKUDU

Davada savcının mütalaası okundu, savcı "Tüm sanıklar suç ortağı" dedi.