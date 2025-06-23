Narin Güran cinayeti: Enes Güran için Yargıtay’a başvuru yapıldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içinde, üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, 'kasten öldürme' suçundan Yüksel Güran ve Salim Güran ile birlikte ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ağabey Enes Güran için Yargıtay'a temyiz başvurusu yapıldı.

NE OLMUŞTU?

Cinayete ilişkin yapılan yargılama sonucu 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran cinayet suçundan ağırlaşmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Narin'i dereye gömdüğünü söyleyen Nevzat Bahtiyar ise, 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.