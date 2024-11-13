Narin Güran cinayeti görüntülendi mi? Dava dosyasına eklenen 'Dara üs bölgesi' kamera görüntüleri ortaya çıktı

Yayınlanma: 13.11.2024 - 17:49

Güncelleme: 13.11.2024 - 17:55

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos’ta kaybolduğu izlenimi verilen ve 8 Eylül’de cenazesine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran’ın katledilmesine dair açılan soruşturma kapsamında 12 kişi tutuklandı.

Tutuklananlardan Narin’in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar’ın dosyaları ayrılarak iddianame hazırlandı.

"İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan 4 kişinin ilk duruşması, 7-8-9 Kasım tarihleri arasında görüldü.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanıklar, tanıklar, avukatlar ve izleyiciler 26 Aralık Perşembe günü saat 09.00'da tekrar bir araya gelecek.

ÜS BÖLGESİNDEKİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Son olarak, Narin Güran cinayeti davasında yeni bir gelişme yaşandı. Cinayetin düğümünü çözebilecek olan Dara üs bölgesindeki kamera kayıtları paylaşıldı.

Görüntülerde, sağ üst köşede bir hareketlilik olduğu görülürken, saatin 15.11'i göstermesi de dikkat çekti.