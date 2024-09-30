Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni iddia: Çuvalın içinde 'kimlik kartı' bulundu

Yayınlanma: 30.09.2024 - 11:30

Güncelleme: 30.09.2024 - 11:31

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduğu izlenimi verildikten 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma 41. güne girerken Narin Güran'ın klasik otopsi işlemi öncesinde cesetten alınan 91 örnekle ilgili herhangi bir delil elde edilemedi.

"KİMLİK KARTI ÇUVALDAN ÇIKTI" İDDİASI

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, Narin’in kimlik kartının öldürüldükten sonra konulduğu çuvaldan çıktığı iddia edildi.

TESPİT YAPILAMADI

Öte yandan Narin Güran'ın öldürüldüğünde üzerinde olan şortunun sol cebinden çıkan 1 adet kalem pil üzerinde de DNA bulgusu olabileceğine dair örnekler alındı, ancak bununla ilgili de bir tespit yapılamadığı belirlendi.

SORUŞTURMADA SON DURUM

Soruşturma kapsamında, otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile yenge Hediye Güran'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

Ayrıca gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve telefonunda uygunsuz görüntüler olduğu iddia edilenTavşantepe Mahallesi imamı R.K. hakkında da idari soruşturma başlatıldı.