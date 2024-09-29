Narin Güran cinayetinde 'Şahin Göz' ayrıntısı: Soruşturmanın seyrini değiştirir mi?

Yayınlanma: 29.09.2024 - 19:13

Güncelleme: 29.09.2024 - 19:37

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolduğu izlenimi verilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın 19 gün sonra dere yatağında cansız bedenine ulaşıldı.

Türkiye'yi sarsan cinayette aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran, Narin'in cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel, ağabeyi Enes, amcası Fuat ve eşi Hediye kuzenleri Muhammet Kaya ve Birsen Güran, yengesi Maşallah, halasının eşi Mehmet Şevket Kaya, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy (40) ile oğlu Ramazan Atasoy (15) tutuklandı.

Ancak cinayet bir türlü aydınlatılamadı. Nevzat Bahtiyar'ın verdiği üç ifade de kafaları karıştırdı. Bahtiyar'ın "Narin'i Salim Güran öldürdü" ifadesine rağmen amca suçlamalara karşı çıktı.

BAKAN TUNÇ GÖRÜNTÜLERE DİKKAT ÇEKTİ

Herkes "Katil kim?" sorusunu sorarken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç soruşturmayla ilgili son dakika bilgisini paylaştı. Cinayet soruşturmasında yeni kamera görüntüleri olduğunu belirten Bakan Tunç, "Elimizde yeni kayıtlar var, TÜBİTAK tarafından inceleniyor" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaların ardından Tavşantepe Köyü'ne yakın askeri üs bölgesindeki Şahin Gözü kameralarının Narin Güran'ın evinin yanı sıra Nevzat Bahtiyar'ın da evinin olduğu yerleri gördüğü bilgisine ulaşıldı.

Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, söz konusu kameraların hem küçük kızın evinin bulunduğu alanı, hem de Nevzat Bahtiyar'ın evine giden patika yolun bitimini de görebildiği iddiası ortaya atıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un "Elimizde yeni kayıtlar var, inceleniyor" dediği kayıtların Şahin Gözü'ne ait olduğu ve TÜBİTAK'a gönderilerek incelendiği bilgisine ulaşıldı.

Yaklaşık köye 2 kilometre uzaklıkta yer alan kameraların 20 kilometrelik bir alanı kontrol ederek 24 saat boyunca gözetleme yapabildiği vurgulandı.

SORUŞTURMADA SON DURUM

Narin Güran cinayetiyle ilgili başlatılan soruşturma Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk koordinesinde 3 savcı tarafından yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında aralarında anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ile amca muhtar Salim Güran'ın da aralarında olduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Son olarak savcılık tarafından iki amcanın evinde bulunan kamera kayıt cihazları incelenmek üzere TÜBİTAK'a gönderildi. HD kalitesine getirilen kamera görüntüleri büyük bir titizlikle her saniyesi incelemeye alındığı öğrenildi.

Öte yandan Şahin Göz kameralara kayıtlarına bakılarak Nevzat Bahtiyar'ın bulunduğu yerdeki sazlık alanda iki kişi daha tespit edildi. Bahtiyar'dan biraz daha uzak bir bölgede tespit edilen iki kişinin kimliklerinin tespiti için görüntüler, incelenmek üzere TÜBİTAK'a gönderildi.