Narin Güran cinayetinde 'delil' niteliğinde olabilecek yeni ayrıntı: Arif Güran'ın balkonundaki battaniye ve halılar haftalar önce görüntülenmiş!

Yayınlanma: 07.10.2024 - 09:30

Güncelleme: 07.10.2024 - 09:31

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe köyünde, kaybolduğu izlenimi verildikten 21 gün sonra cesedi bir çuval içinde derede bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

BABA EVİNDE KATLEDİLDİĞİ KESİNLEŞTİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının Narin Güran’ın evinde topladığı deliler ve deliler üzerinde elde edilen DNA sonuçlarına göre Narin Güran’ın kendi evinde bir oda içinde katledildiği sonucuna varıldı.

Soruşturma savcılarının elde ettikleri bilgilere göre evde bir çok delilin yok edilmesi için birçok yöntemin kullanıldığı evdeki eşya, kıyafet ve halıların özel yöntemler kullanılarak yıkandığı da tespit edildi. Evdeki tüm delilerin yok edilmesi çalışmalarına rağmen bazı eşyalar üzerinde DNA tespitlerinin yapıldığı öğrenildi.

Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre, Narin'in 21 Ağustos günü evine gittikten birkaç dakika sonra boğularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

DARALTILMIŞ HTS KAYITLARINA GÖRE YENİDEN SORGULAMA YAPILACAK

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 12 tutuklu şüpheli ile serbest bırakılan diğer şüpheliler, cep telefonu numaralarını bağlı olduğu GSM operatörlerinden elde edilen HTS kayıtlarının uzman kişiler tarafından yapılan daraltılmış kayıtlarının tespitlerinin tamamlandığı, buna göre bir çok bilginin de daha net bir hal aldığı öğrenildi.

ANNE, AMCA VE YENGELER DE EVDEYMİŞ

Elde edilen daraltılmış HTS kayıtlarına göre, tutuklu amca Salim Güran’ın Narin’in eve geldiği 15.15’ten önce kardeşi Arif Güran’ın evinde bulunduğu, Narin’in eve geldiği sırada orada olduğu ve daha sonra evden ayrıldığı kısa aralıklar ile en az 3 kez eve girip çıktığı tespit edildi.

Ayrıca anne Yüksel Güran ile Salim Güran arasında 15.20 ile 15.35 saatleri arasında 3 kez telefon görüşmesi yapıldığı tespit edildi. Yengeler Hediye Güran, Maşallah Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın daraltılmış HTS kayıtlarında yapılan tespitler sonucunda elde edilen bilgilere göre Narin’in katledildiği saat 15.15’den çok kısa bir süre içinde Arif Güran’ın evinde bulundukları eve ilk gelen kişinin yenge Hediye Güran olduğu daha sonra çok kısa aralıklar ile Nevzat Bahtiyar ve Maşallah Güran’ın da eve geldiği tespit edildi.

Maşallah Güran ve Hediye Güran’ın 15.15’ten sonra saat 19.00’a kadar defalarca Arif Güran’ın evine geldikleri ve belirlenen standartların üzerinde evde su kullanımı yapıldığı tespit edildi.

ARİF GÜRAN'IN BALKONUNDAKİ HALILAR CANLI YAYINA YANSIMIŞ

Son olarak, 29 Ağustos tarihinde bir canlı yayına yansıyan Arif Güran'ın balkonundaki battaniye ve halılar gündem oldu.

Halk TV'den Ferit Demir'in ortaya çıkardığı ayrıntıda, evin balkonunda kurumaya bırakılmış birçok halı, yolluk, örtü ve ayrıca battaniye de görülüyor.

Ferit Demir, X'ten yaptığı paylaşımda, "Narin nasıl katledilmiş, kanıtlar nasıl yok edilmiş işte gerçek deliler Arif Güran'ın balkonunda asılı duruyor. Kanıt yok diyen bir güruh grubu var, kıyafetler halılar yıkanmadı diyen bir çevre var. Baba Arif Güran evde hiç bişey yıkanmadı dedi defalarca. Şimdi birileri bu kanıtlara bakıp utanır mı acaba. Bakın bu yıkama kanıtlarını 29 Ağustos'ta Arif Güran'ın evinin önünde ve balkonunda yayın yapan bir TV kanalının görüntülerinin içinde buldum. Gazeteci arkadaşlar farketmeden önemli kanıtları görüntülemişler. Arif Güran'ın evinin balkonuna bakın, yıkanıp kurutmaya bırakılan, halılar var, battaniye var, yolluklar, örtüler var. Bunlar neden yıkandı?" notunu düştü

Narin nasıl katledilmiş, kanıtlar nasıl yok edilmiş işte gerçek deliler Arif Güran'ın balkonunda asılı duruyor.

Kanıt yok diyen bir güruh grubu var, kıyafetler halılar yıkanmadı diyen bir çevre var. Baba Arif Güran evde hiç bişey yıkanmadı dedi defalarca. Şimdi birileri bu… pic.twitter.com/jRd9rUoRDy — Ferit Demir (@DemirFerit) October 6, 2024

İşte o görüntüler...