Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! 'Benzin istasyonu' paylaşımı yapan o hesap sahte çıktı: Nevzat Bahtiyar ayrıntısı dikkat çekti

Yayınlanma: 02.10.2024 - 16:27

Güncelleme: 02.10.2024 - 16:28

Diyarbakır'da kaybolduğu izlenimi verildikten 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor.

Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma, Türkiye'nin gündemini sarstı. Olayla ilgili 12 kişi tutuklandı.

Narin'in cansız bedeni bulunmaması için yapılan yalan yanlış ihbarlar, silinen yazışmalar gibi birçok iddia akıllara durgunluk verdi.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre bunlardan biri de 31 Ağustos günü yaşandı.

AMCANIN GÖZALTINA ALINDIĞI GÜN

Narin kaybolduktan sonra arama çalışmaları yapan jandarma ekipleri, önce Narin'in ağabeyi Enes Güran'ı gözaltına aldı. Enes Güran serbest bırakıldıktan sonra bu kez sürpriz bir isim gözaltına alındı.

Köyün muhtarı ve Narin Güran'ın amcası Salim Güran gözaltına alındı. 31 Ağustos günü gözaltına alınan Salim Güran ile ilgili sonradan ortaya çıkan iddialar şoke etti. Amca Salim Güran'ın gözaltına alındığı gün sosyal medyada Murat Çınar Çatalca ve ardından Yusuf Mahir Koçyiğit adlı iki kişinin paylaşımları dikkat çekti.

BENZİNCİDEKİ GÖRÜNTÜLER

Murat Çınar Çatalca'nın, Salim Güran ile ilgili yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Murat Çınar Çatalca paylaşımında "Salim Güran köyün muhtarıdır HTS kayıtlarında olay öncesi ve sonrası da Narin Güran'ın annesi ile hem mesajlar hem de arama kayıtları var, olay günü Narin kaybolduktan 15-20 dakika sonra Salim Güran kendi aracıyla hızla köyden çıktı, yakıtını da almıyor, bir petrole giriyor, marketten ıslak mendil alıyor. kamera kayıtları alındı yemin ederim. Kamera kayıtlarını kendim verdim jandarma komutanına ve benim görüntülerden hiçbir şey paylaşmamam istendi hatta bu delilleri medyaya vermekten ceza alırım denildi. Bu muhtar Narin'in erkek kardeşi Enes ile de görüşüyordu. Telefon kayıtlarına göre olay sonrası ve kamera kayıtlarında ne yazık ki Narin ya baygın ya da Salim elleriyle boğmuş vaziyette yatıyor ön koltukta ve üstünde koyu kahve renginde bir battaniye vardı. Muhtarı petrol çalışanları da tanıdığı için şüphe yoktu ayrıca muhtarın telefonu kapalıydı ve 2 saat sonra köye karanlıkta dönüyor. Bu sefer köye döndüğünde sanki hiçbir şeyden habersiz gibi davranıp ne olmuş Narin'e diye ağlamış üzüntü süsü vermiştir" diyerek şoke eden iddialarda bulundu.

İKİNCİ PAYLAŞIM

Murat Çınar Çatalca'nın bu paylaşımının altında dikkat çeken bir başka paylaşım da Yusuf Mahir Koçyiğit adlı kişiden geldi.

Koçyiğit, paylaşımında "Arkadaşlar Murat Çatalca çalıştığımız petrolün market görevlisidir. Dedikleri gerçektir. Yanılgı veya yalan yoktur içinde. Salim Güran petrole aracı hızlı biçimde kullanarak geliyor. Islak mendil alıyor aracı da marketin önüne çekmiyor oto yıkama tarafına park ediyor. Islak mendil alıyor araca biniyor çıkıp gidiyor" diye yazdı.

SAHTE HESAP ÇIKTI

Bu paylaşımdan 2 gün sonra amca Salim Güran tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Amca Salim Güran'ın tutuklanmasıyla jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Sosyal medya hesabında bu paylaşımları yapan Murat Çınar Çatalca ile Yusuf Mahir Koçyiğit araştırıldı. Yapılan araştırmada, bu iki ismin benzin istasyonunda çalışmadığı ve köyde öyle iki isimden kimsenin olmadığı belirlendi. İncelenen hesapların yurt dışından açıldığı sahte hesaplar olduğu belirlendi.

24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Geniş çaplı başlatılan soruşturma kapsamında, bu paylaşımdan sonra Narin'in cansız bedeni 8 Eylül günü derede çuval içinde gömülmüş olarak bulundu. O gün düzenlenen operasyonda Nevzat Bahtiyar'ın da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.

Alınan ifadelerde Narin'in cansız bedenini çuvalın içine koyarak götürüp dereye gömdüğü belirlenen kişinin Nevzat Bahtiyar olduğu ortaya çıktı.

BATTANİYE NEVZAT'IN İFADESİNDE DE ÇIKTI

Nevzat Bahtiyar jandarma ve savcılıkta verdiği ilk ifadesinde çarpıcı iddialarda bulundu.

İfadesinde olay günü yolda Salim Güran'ın kendisine selektör yaparak durdurduğunu belirterek "Bana içme suyu ile ilgili bir şey söyleyeceğini düşünerek bekledim. Salim Güran aracından inerek aracıma doğru geldi. Ben de araçtan indim. Salim Güran bana eliyle aracın ön yolcu koltuğunda bulunan battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek, 'Bunu yok edeceksin' dedi. Ben de gösterdiği şeyin yanına yaklaştım ve bakınca battaniyeye sarılı hareketsiz yatan insan olduğunu anlayınca şaşırdım ve tereddüt ettim. Salim Güran 'Aileni iyi düşün. Sana 200 bin lira veririm. Aracında torba var mı?' dedi. Aracımın bagajından rengini hatırlamadığım bir çuval çıkartarak verdim. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp, çuvalın içerisine birlikte koyduk. Muhtar Güran oradan ayrılmadan önce 'göl' diye tabir ettiğimiz Eğertutmaz Deresi'ne doğru götür diyerek eliyle orayı işaret etti. Oraya götürüp gömdüm" dedi.

NEVZAT'TAN BENZER BİLGİLER

Nevzat Bahtiyar'ın ilk ifadesinin, sosyal medyada paylaşımda bulunan Murat Çınar Çatalca'nın paylaştığı bazı bilgilerle uyuşması dikkat çekti.

Murat Çınar Çatalca, paylaşımında Narin'in amca Salim'in aracının ön koltuğunda yattığı ve üzeri battaniye ile örtüldüğünü söylemişti. Bahtiyar'ın da ilk ifadesinde bu bilgiyi doğrular şekilde vermesi dikkat çekti.

Ayrıca Murat Çınar Çatalca'nın paylaşımında Salim'in anne Yüksel ile Enes'le görüşmelerine de dikkat çekmesi de bir tesadüf olup olmadığı bilinmiyor. Çünkü Bahtiyar ikinci ifadesinde, Salim Güran'ın anne Yüksel Güran ve yenge Maşallah Güran'la ilişkisi olduğunu iddia etmişti.

NARİN BULUNMADAN BOĞULDU DİYE YAZDI

Bir dikkat çeken ayrıntı da Narin'in daha cansız bedeni bulunmadan önce paylaşımda bulunan Murat Çınar Çatalca'nın, amca Salim Güran’ın Narin’i elle boğduğunu iddia ediyor.

Çatalca’nın bu paylaşımından 8 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin'in boğularak öldürüldüğü belirlenmişti.

HESAP SAHTE BİLGİLER DOĞRU

Yapılan çalışmalarda, Salim Güran’ın benzin istasyonuna gittiği ancak ıslak mendil almadığı belirlendi. Gittiği saatte, paylaşım yapan Murat Çınar Çatalca’nın saatiyle de uyuşmadığı belirlendi. Ancak bu bilgilerin dışında diğer bilgilerin çoğunun doğru çıkması bu paylaşımı yapan Murat Çınar Çatal'ın kim olduğu merak konusu oldu.

Sahte hesap olmasına Narin'in, Salim'in ön aracında ve üstünde battaniye olmasını, boğularak öldürülmesi ve birinci derece şüpheli gösterilen Salim'in öldürdüğünü iddia etmesi dikkat çekti.

BATTANİYE BULUNAMADI

Arif Güran'ın evdeki tüm halılar DNA araştırması amacıyla Van Jandarma Kriminal Laboratuvara gönderilirken. Nevzat Bahtiyar’ın ifadesinde ve sahte hesabın paylaşımında geçen Narin'in sarıldığı belirtilen battaniye ise bulunamadı.

Jandarmanın yaptığı tüm çalışmalara rağmen battaniyenin ne olduğuna dair bir ip ucuna rastlanmadı.