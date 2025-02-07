Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Abi Enes Güran'ın avukatından tahliye talebi

Yayınlanma: 07.02.2025 - 12:58

Güncelleme: 07.02.2025 - 12:58

Diyarbakır'da kaybolduktan günler sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı.

Mahkeme, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran’a “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Nevzat Bahtiyar ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Davaya ilişkin 944 sayfalık gerekçeli karar 23 Ocak'ta açıklanmıştı.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Aralık 2024 tarihinde aldığı karara karşı, tutuklu sanıklardan abi Enes Güran'ın avukatı istinaf başvurusunda bulundu.

Avukatı, Enes Güran hakkında tahliye talep etti.