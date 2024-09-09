Narin Güran cinayetinin sırrı o mesajlarda: 'Harekete geçildi' iddiası
Önceki gün cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili sırları soruşturma kapsamında tutuklanan amca Salim Güran'ın sildiği WhatsApp mesajları ele verecek. İddiaya göre Başsavcılık WhatsApp'ın merkezine yazı yazarak aile üyelerinin silinen yazışmalarını istedi.
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni dün Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde bulundu. Haberle Türkiye yasa boğulurken Narin Güran cinayetinin sırrının WhatsApp mesajlarında olduğu belirtiliyor.
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah' gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre, olayla ilgili tutuklanan amca Salim Güran'ın telefonunda yapılan ilk incelemede telefonundaki tüm WhatsApp mesaj ve arama kayıtlarını silmek için özel bir uygulama kullandığı tespit edilmişti.
Anne Yüksel Güran'ın da mesajları sildiği iddia edildi. Soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı silinen mesajların peşine düştü.
WHATSAPP'A YAZI YAZILDI
Başsavcılık WhatsApp'ın merkezine yazı yazarak aile üyelerinin silinen yazışmalarını istedi. Bu mesajlar amcanın Narin ortadan kaybolmadan ve kaybolduktan sonra kimlerle ne yazıştığını ortaya koyacak.
WhatsApp'ın merkezinden bu yazıya cevap gelmesinin zaman alabileceği belirtiliyor.
Salim Güran'ın tutuklanma gerekçelerinden birisi de olaydan sonra arama kayıtları ve WhatsApp yazışmalarını silmesi olmuştu.
Salim Güran'a hakimlikteki sorgusunda telefonunun temizlenmesi ile ilgili soru sorulmuş Güran şu cevabı vermişti:
"Olaydan 10-15 gün önce telefonuma ses kayıt programını indirdim. Konuştuğum şeyleri daha sonra hatırlamak için bu programı indirmiştim. Ben ses kayıtlarını silmedim ancak olay günü arama kayıtlarını sildim. Olay akşamı kardeşim Arif'in ahırında 380 adet mermi yakalandı. Bana bunu haber verdiler. 'Tanıdık yok mu' diye sordum. Bu sebeple tüm kayıtlarını sildim. Kayıtları silmekle kötü yapmışım."
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