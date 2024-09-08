Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit Eren, Narin Güran otopsisi hakkında bilgi verdi
Diyarbakır’da cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın terliği, çantası ve Elif-ba kitabı da cesedin içinde olduğu torbadan çıktı.
21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni daha önce aramaların yapıldığı Eğertutmaz Deresi’nde bulundu. Cesedin içinde olduğu torbada Narin’in terliği, çantası ve Elif-ba kitabı da çıktı.
Diyarbakır Adli Tıp Kurumu önünde açıklamada bulunan Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit Eren, yaklaşık 8 saattir süren bir otopsi işlemi olduğunu söyledi.
Saat 12.20’den beri başlayan ve hala devam eden otopsi işlemi olduğunu ifade eden Eren, “Narin gömülü bir şekilde üzerine taşlar konularak bulunmuştu. Narin’in çantası da torbadaydı, terlikleri de torbadaydı bunlar hepsi delil. Ön delil toplama işlemleri yaklaşık 3 saat sürdü. Yaklaşık 2 buçuk 3 saattir dış otopsi sürdü. Şu an için ön rapor hazırlanacak. Patolojik ve biyolojik incelemeler raporlar gelmedikçe şu an için bir şey söylemek çok zor” dedi.
"19 GÜNDEN KAYNAKLI DEFORME OLMUŞ"
13-14 uzmanın çalıştığı belirten Eren, “19 günden kaynaklı deforme olmuş. Bu konuda ilgili yetkili makamlar ön rapora ilişkin açıklama yapacaktır. Net bir şey söylemek mümkün değil. Şu an ölüm sebebi bilinmiyor. Gözaltı, otopsi işlemlerinden bağlı elde edilen delil elde edilen karar değil, daha önce birçoğu şüpheli veya beyan şahini olarak alınmıştı. Elif-bası, terliği vardı" ifadelerini kullandı.
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