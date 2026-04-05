Cumhuriyet Gazetesi Logo
Narin Güran davasında yeni gelişme: Nevzat Bahtiyar yarın yeniden hakim karşısına çıkıyor

5.04.2026 11:48:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Narin Güran'ın cansız bedenini dereye sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Yargıtay'ın hakkındaki hapis cezasını 'daha ağır bir suç' kapsamında değerlendirilmek üzere bozmasının ardından yarın Diyarbakır’da yeniden hakim karşısına çıkacak.

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin verilen cezayı bozmasının ardından dosyanın gönderildiği Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde, Narin Güran'ın cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanacak.

Tutuklu sanık Bahtiyar, yarın yeniden hakim karşısına çıkacak.

NE OLMUŞTU?

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yargılanan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin sanıklara verdiği hükmü hukuka uygun bulmuştu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının onanması istenmişti.

YARGITAY KARARI BOZMUŞTU

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamış, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını ise "eylemin nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesi adına bozmuştu.

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin, Bahtiyar hakkında verilen cezayı bozmasının ardından dosya, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiş, mahkeme, Bahtiyar'ın tutukluluğuna ilişkin değerlendirmede bulunarak tensip zaptı hazırlamıştı.

Tensip zaptında, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, tutuklulukta geçirdiği süre, iddianamede işlediği iddia edilen suça ilişkin kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı, eyleminin CMK'nin 100/3 maddesinde sayılan katalog suçlardan olması nedeniyle adli kontrol tedbirinin uygulanmasının yetersiz kalacağı ve tutuklama tedbirinin ölçülü olduğunu gerekçe gösteren mahkeme, Bahtiyar'ın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Sanık Bahtiyar'ın tutuklu bulunduğu cezaevine yazı yazılarak duruşmada hazır edilmesini kararlaştıran mahkeme, duruşmanın 6 Nisan'da yapılmasına hükmetmişti.

İlgili Konular: #Narin Güran #nevzat bahtiyar

İlgili Haberler

Narin Güran cinayeti: 'Suçluyu kayırma' davası yeniden görülmeye başlandı Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Ceza Dairesi’nin Narin Güran cinayetinde 'Suçluyu kayırma' suçundan yargılanan 15 sanık hakkında verilen mahkumiyet hükümlerini bozmasının ardından dava yeniden görülmeye başlandı. Mahkeme, ana dava ile birleşme hususunda 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne muvafakat verip vermediği hususunun sorulmasına karar vererek, duruşmayı 11 Haziran'a erteledi.
Yargıtay'dan 'Narin Güran' kararı... Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanacak: Gerekçeli karar açıklandı Yargıtay 1'nci Ceza Dairesi, Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı. Sanık Nevzat Bahtiyar'ın ise eylemlerinin nitelikli kasten öldürmeye yardım kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirterek, verilen cezayı oy birliği ile bozdu.
Narin Güran davasında yeni gelişme: Yargıtay'a 'daraltılmış baz raporu' itirazı Diyarbakır'da Narin Güran (8) cinayetinde annesi Yüksel ve amcası Salim Güran ile birlikte ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Enes Güran’ın avukatı Mahir Akbilek, gerekçeli kararda diğer delillerle uyumlu olduğu belirtilerek itimat edildiği ifade edilen daraltılmış baz raporuna itiraz ederek, Bismil ilçesinde aynı bilirkişilerin hazırladığı raporla cinayetten tutuklanan 3 kişinin beraat ettiğini emsal gösterip Yargıtay’a başvurdu.