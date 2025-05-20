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Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran'ın cezaevindeki görüntüsü ortaya çıktı!

Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran'ın cezaevindeki görüntüsü ortaya çıktı!

20.05.2025 10:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran'ın cezaevindeki görüntüsü ortaya çıktı!

Diyarbakır'daki Narin Güran cinayetinde anne Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Anne Yüksel Güran'ın cezaevindeki son fotoğrafı ortaya çıktı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni, 20 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde dere yatağına gömülmüş bir çuval içerisinde bulundu.

Soruşturma kapsamında başlatılan davada anne Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar tutuklandı. Güran ailesi müebbet, Bahtiyar ise 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

YÜKSEL GÜRAN'IN CEZAEVİNDEKİ SON FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre; dosya Bölge İstinaf Mahkemesine gönderilirken, Erzincan Kadın Kapalı Cezaevi'nde kalan anne Yüksel Güran'ın cezaevindeki son fotoğrafı ortaya çıktı.

Ortaya çıkan fotoğrafta anne Yüksel Güran, oğlu Baran Güran ve diğer çocukları yer aldı.


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